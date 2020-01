Ana Langner y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 2 de enero de 2020, p. 5

Hubo momentos en México en que delincuentes como Joaquín El Chapo Guzmán tenían el mismo poder e influencia que el presidente de la República, afirmó Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal.

“Debemos separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad, pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores: llegó un tiempo en que (Joaquín El Chapo) Guzmán Loera tenía el mismo poder e influencia que tenía en ese entonces el Presidente (… ) porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían esos delitos”, expresó con motivo de de su mensaje de fin de año.

En un video de cuatro minutos publicado el 31 de diciembre en redes sociales, López Obrador hizo un breve recuento de sus logros, entre los que destacó el combate al cohecho de la vida pública. Estamos limpiando la corrupción del gobierno como se limpian las escaleras: de arriba para abajo. No hay impunidad .

Los retos para este ciclo

Reconoció que el gobierno de México tiene la asignatura pendiente de la inseguridad y violencia; sin embargo, se manifestó confiado de que vamos a ir apaciguando (y) serenando a nuestro país .

Lo anterior, debido a que no se permite la corrupción y se atienden las causas que originaron la inseguridad y violencia en México. Tiene que haber progreso y justicia; bienestar para la gente, empleos, se tiene que atender a la sociedad, a los jóvenes, garantizarles el derecho al empleo y la educación .

López Obrador aseguró que el vínculo entre la delincuencia y la autoridad ya pasó a la historia, al basurero de la historia , y no volverá. “Nosotros queremos moralizar la vida pública de México (…) Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política”.