Ayer dejó de existir el Seguro Popular, la costosa e ineficaz entelequia creada por el panismo. Nadie llorará su muerte. Simultáneamente nació su remplazo, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Desafotunadamente, falló de nuevo la comunicación del gobierno de la 4T. No hubo suficiente información sobre cómo funcionará. El titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo: Hoy es un día histórico para México , muy buena frase, pero la gente hubiera agradecido que informara cómo funcionará en el terreno práctico el tránsito del Seguro Popular al Insabi, porque quedó en quiénsabi . Se trata de la reforma del sector salud. Las personas sin seguridad social ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos, teóricamente sólo deben contar con credencial del INE, el CURP o presentar acta de nacimiento para tener acceso a sus derechos en materia de salud. Si informaran mejor…

Ombudsman social

Asunto: hipoteca Infonavit

Tengo un crédito con Infonavit. Cuando lo solicité, lo hice en la modalidad de veces del salario mínimo porque supuestamente lo que pagaría mensualmente sería menor. Desde un inicio lo que pagué fue mucho mayor de lo que Infonavit me había calculado. Me alegra el aumento al salario mínimo; sin embargo, tiemblo al pensar cuánto me aumentará la mensualidad, eso sin tomar en cuenta que ya me cargan 10 por ciento de intereses sobre saldos insolutos.

Dina Cravioto/CDMX

R: Estamos esperando la confirmación de una buena noticia. No subirán los abonos de la hipoteca con el aumento del salario mínimo.

Twiteratti

Escribe @JorgeGuzman_: #EZLN26 años de la guerra contra el olvido: Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años .

