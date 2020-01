Piden cambiar nombre a refinería en Dos Bocas

P

roponemos que la refinería en Dos Bocas, Tabasco, lleve el nombre de Francisco J. Múgica, como homenaje al defensor de la soberanía energética y del rescate del petróleo para los mexicanos. Un merecido reconocimiento al diputado constitucionalista de 1917 e impulsor de la nacionalización del petróleo en 1938.

Antonio Tenorio Adame, Blanca Muñoz Cota Múgica, Luis Prieto, Ifigenia Martínez, Selma Beraud, Yuriria Iturriaga, María de Lourdes Díaz Cruz, Juan José Dávalos, Eliezer Morales, Anna Ribera Carbó, Pedro Salmerón, Sergio Olhovich, Ignacio Estrada, Carlos Padilla Ríos, Francisco Estrada, Óscar Menéndez, Jesús Antonio Carlos Hernández y Francisco Martínez Marcué

Enero 2020

Contigo se inicia un nuevo ciclo / donde el destino se centra en cada ser / deparando sorpresas y esperanzas / animoso viertes alegría en los corazones / la vida se renueva a tu llegada / aquietas los temores auguras / júbilo y bonanza / se dicen de ti alabanzas / la gente te abraza y contigo / inician con el pie de enero.

María de la Luz Carrillo Romero

Mi cuñada, Diana Sánchez González, trabajadora de la fábrica de veladoras La Azucena, fue asaltada 27 de diciembre a las 7:20 en el cajero del banco Santander en la plaza San Marcos, en Cuautitlán Izcalli, después de laborar siete días (porque también trabaja los domingos); le robaron mil 500 pesos, todo su salario.

Diana es una persona orgullosa de ser obrera y autosuficiente, pero esta vez la vi derrumbada, más que tristé, trate de convencerla de ir al Ministerio Público a levantar un acta, pero me dijo que no tenía sentido hacerlo, que ésta era la quinta vez que la robaban y que no confía en la justicia mexicana.

Leo en La Jornada del 29 de diciembre las palabras de Rita Macedo, citadas por Elena Poniatowska, con referencia a la película Los olvidados, de Luis Buñuel: quede impactado no porque ignorara la existencia de la pobreza, sino porque nunca me había puesto a pensar cómo la miseria envilece el espíritu del miserable . En las cámaras del banco quedaron grabados los rostros de estos miserables.

Emilio Vivar Ocampo

Desatención en el Issste de Acapulco

Al director del Issste: el 17 de diciembre el oncólogo responsable no se presentó a atender a los pacientes citados, el encargado de la dirección del hospital en Acapulco justificó la ausencia por un problema familiar.

Ayer tampoco se presentó a dar la consulta a quienes habían hecho nuevamente cita, ahora arguyeron que está de vacaciones.