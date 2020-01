Rechazo al cambio climático

El rapero y actor estadunidense Jaden Smith instó a los jóvenes a manifestarse en favor de la lucha contra el cambio climático para involucrar a sus padres. El hijo de 21 años de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith se sumó a las protestas de jóvenes que se realizaron en ciudades de todo el mundo para exigir a los líderes mundiales que enfrenten la crisis climática.

El realizador británico Ken Loach fue noticia en 2019, cuando estrenó su película Sorry We Missed You, que advierte sobre la explotación extrema de trabajadores en grandes firmas tecnológicas. El cineasta de 83 años afirmó que tales modelos de negocios podrían llamarse esclavitud e instó a las compañías a mirar el impacto humano de la economía de trabajos temporales.

La cantante estadunidense Cyndi Lauper recibió el Premio Mundial Nota Alta, que otorga Naciones Unidas a los músicos que promueven la justicia social por su trabajo con la finalidad de poner fin a la falta de viviendas para jóvenes LGBT. Conocida por sus éxitos de pop de la década de 1980, destacó que deben ser respetados los derechos humanos de esa comunidad.

Zoe Saldaña, actriz estadunidense que protagonizó éxitos como Avatar y Star Trek, alzó la voz en mayo para apoyar la igualdad de derechos de las mujeres. Instó a Hollywood a desmantelar estereotipos anticuados para inspirar a los públicos globales.

La decisión de Gareth Thomas, ex estrella internacional del rugby, de informar que es VIH positivo lo volvió ejemplo para millones de personas que viven con el virus. El ex capitán de Gales agregó que espera que su decisión de publicar un video en Twitter lleve a un mayor entendimiento público del tema.