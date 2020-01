Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de enero de 2020, p. 5

Diversas agrupaciones y solistas regresarán con éxitos de antaño así como con nuevo material, con el cual buscarán acercarse a sus seguidores y atraer a nuevas generaciones a lo largo de 2020.

Desde la gira Resurrección, de la banda Hombres G, o los conciertos de Mónica Naranjo, Ricky Martin, Gloria Trevi, Raphael y José Luis Rodríguez El Puma hasta Maroon 5, Billy Joel, Tame Impala, Foreigner o Guns N’ Roses serán algunos de los espectáculos que se presentarán en diversos foros de la Ciudad de México.

Uno de los conciertos que llama la atención es el de Seventeen, en el Palacio de los Deportes, el 17 de este mes. La agrupación surcoreana que ha generado expectación visitará por primera vez la ciudad de México en su gira World Tour Ode To You.

El 18 de enero, en ese recinto de Iztacalco, la cantante Mon Laferte llegará tras una racha de exitosas presentaciones en Argentina, Chile y Perú, así como de estrenar el tema Paisaje japonés, producido por Manú Jalil y Mon y mezclado por Eduardo del Águila.

Este tema se suma a Chilango blues y Canción de mierda.

En tanto, los Backstreet Boys se presentarán con su gira DNA World Tour los días 20, 21 y 22 de febrero en el Palacio de los Deportes, en una gira que incluye también presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

También en el domo de cobre, pero el 28 de febrero, se presentará Foreigner con éxitos como I Want To Know What Love Is o Juke Box Hero que los ha convertido en una de las bandas más populares en el mundo en más de 40 años de trayectoria.

En el caso de Billy Joel se ha dicho que será la última ocasión que el músico visite la Ciudad de México. Considerado el tercer solista más vendido, Joel se presentará el 6 de marzo en el Foro Sol.