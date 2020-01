Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 2 de enero de 2020, p. 17

México ocupa el primer lugar mundial en cuanto a la cantidad de tiempo que gastan las mujeres en trabajo no remunerado –un promedio de 7.1 horas diarias–, dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el organismo es una situación global, aunque el problema recae desproporcionadamente sobre las mujeres. En promedio ellas realizan dos horas más de trabajo no remunerado por día que los hombres, pero existe una gran variación entre los países . Las mujeres hacen un promedio de 4.4 horas de trabajo no remunerado en todo el mundo y los hombres solo 1.7 horas.

Mientras en México la media es cerca de una tercera parte del día para actividades no remuneradas, en Hong Kong es de 2.6 horas y en Noruega uno de los países más igualitarios del mundo –acota el organismo– las mujeres realizan 20 por ciento más de trabajo no remunerado que los hombres. Ellas realizan 3.7 horas mientras ellos contribuyen con tres. En las antípodas se cuenta Egipto, donde las mujeres realizan 5.4 horas diarias de trabajo no remunerado y los hombres sólo 35 minutos.

El trabajo no remunerado implica actividades que no tiene pago y que por tanto no abona al producto interno bruto (PIB); comprende el cuidado para niños, ancianos y enfermos, así como tareas domésticas como limpieza y mantenimiento del hogar; construcción y reparaciones; cocina y producción de alimentos; gestión del hogar, compras y voluntariado.