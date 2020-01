Carlos Paul

Periódico La Jornada

Jueves 2 de enero de 2020, p. 3

El Centro Cultural Helénico abre su programación de 2020 con la presencia del reconocido creador escénico italiano Eugenio Barba (Brindisi, 1936), fundador del Odin Teatret.

El también forjador de la noción de antropología teatral sostiene que esa vertiente ‘‘estudia el comportamiento fisiológico y sociocultural del ser humano en una situación de representación’’.

Junto a la actriz británica Julia Varley, Barba visitará el país para impartir el domingo 19 de enero la clase magistral Pensando en acciones, y antes, el 17 y 18, presentarán el monólogo Ave María, homenaje al legado de la actriz María Cánepa, ganadora del Premio Nacional de las Artes en Chile en 2006.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro Cultural Helénico, tanto el maestro Barba, como Varley, en esa clase magistral disertarán sobre cómo elaborar una dramaturgia corporal a través de escenas y ejercicios específicos.

‘‘A partir de preguntas y formulaciones específicas Julia Varley desplegará su actoralidad en su máxima expresión. El participante podrá dialogar con Barba y entablar un vínculo con la actriz, de tal forma que sea una conversación participativa.”

El 8 de diciembre de 2005, Eugenio Barba visitó México; en esa ocasión, en entrevista con La Jornada, explicó: ‘‘La antropología teatral no busca principios universalmente verdaderos, sino indicaciones útiles. No tiene la humildad de una ciencia, sino la ambición de individualizar los conocimientos útiles para el trabajo del actor. No quiere descubrir ‘leyes’, sino estudiar reglas de comportamiento. Originalmente se entendía por antropología el estudio del comportamiento del ser humano no solamente a nivel sociocultural, sino también fisiológico.