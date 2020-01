V

ictoriano Huerta dejó lecciones valiosísimas para posteriores golpistas latinoamericanos (https://www.jornada.com.mx/2019/11/19/opinion/020a2pol). El modelo del cuartelazo y el terror vividos en México en 1913 fueron imitados punto por punto en Guatemala, 1954; Chile, 1973; Argentina, 1977, y Bolivia, 2019, por mencionar algunos casos.

Y el papel protagónico del primer paso preparatorio de ese, de esos golpes de Estado, lo tuvo la prensa. Como mostramos hace un mes, coinciden en esa valoración casi todos los historiadores que han estudiado aquel golpe de Estado que provocó los niveles más altos de violencia política vividos en nuestra historia. ¿Le queda alguna duda? Vaya a su librería de la esquina y adquiera El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, de Rafael Barajas Durán – El Fisgón–, bellamente ilustrado y editado por el Fondo de Cultura Económica.

El Fisgón, imprescindible editorialista, que es también enorme historiador, nos recuerda el momento más lamentable de la historia de la prensa nacional , cuando un presidente democrático respetó plenamente la libertad de expresión e imprenta y, en contrapartida, los periodistas se dedicaron a golpearlo; lo que tuvo efectos terribles para el país. Ahora bien, ¿esta ofensiva de la prensa fue únicamente un acto de irresponsabilidad o de libertinaje ?

“La idea de que aquella descarga mediática fue un acto de irresponsabilidad periodística colectiva, un mero abuso de la libertad de pensamiento o una orgía de insensatez es superficial, inverosímil y resulta insostenible… este tipo de embestidas mediáticas suelen suscitarse cuando los escritores comparten proyectos e ideas y cuando intervienen actores con fuerza económica y política con capacidad de control y de mando. Es por eso que muchos autores… dan por hecho que la andanada mediática antimaderista fue una campaña de difamación orquestada por la oligarquía”.

Aunque esto parezca obvio, en realidad no se había investigado con suficiente profundidad como para demostrarlo. El Fisgón lo hace y busca resolver preguntas centrales: ¿esta campaña resulta del fracaso del gobierno de Madero? ¿Había intereses políticos y económicos detrás de esta campaña, alentándola y financiándola, o resultaba de la libertad de opinión o de la irresponsabilidad individual o colectiva de muchos periodistas?

No daremos pistas sobre las respuestas documentadas que da El Fisgón a estas y otras preguntas –para que, lectora, lector amigo, compres el libro y lo leas por ti mismo–, pero sí les adelanto que desde que abandonó su vida cómoda, segura, productiva, plena, para involucrarse en la política y luchar por quienes no tenían sus privilegios, Madero fue víctima de campañas de acoso y desprestigio por parte de la prensa domesticada y servil de la dictadura. Un artículo de abril de 1910 resulta ejemplar: “Y si Panchito Madero no está en un manicomio, no es porque le falten tamaños ni méritos para ello… Hablando en plata, Madero es un loco peligroso”.