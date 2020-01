En 2018, según datos del Inegi, hubo 3 mil 752 asesinatos intencionales de mujeres: es el número de crímenes más alto entre 1990 y 2018: ¡más de 10 mujeres diarias! Se trata de un número brutal que difiere gravementede las cifras publicadas por la Cepal, que reportó 3 mil 529 feminicidios para América Latina en el mismo año. Quizá las cifras no son comparables porque la cifra de Inegi no habla de feminicidios. Una realidad urgente de reparar: son necesarios datos duros que apoyen la investigación social y la creación institucional indispensable para atajar la barbarie.

Inicio apenas la lectura de esta autora decisiva en la inteligibilidad de la violencia de género. Me percato de que estamos frente una de las voces más autorizadas del mundo en la deconstrucción de las figuras sociales de la mujer y el hombre. No puedo recoger la amplitud y complejidad de sus hipótesis sobre la violación y el feminicidio; apenas unas palabras.

Rita insiste en que, para hablar de esa violencia, es indispensable la serenidad y no el odio o la venganza. La violación es un crimen muy particular, no es un crimen instrumental, no es un delito para algo, como el robo –que puede cometerse por necesidad de esto o aquello–; no es como el asesinato, que puede ser por odio, por asalto o porque se trata de un asesino a sueldo. La violación y el feminicidio son crímenes para una relación de poder; para expresar la capacidad de dominación por parte de quien los comete.

El orden patriarcal es un orden político, no una cultura. Es un orden basal nacido del mandato de la masculinidad histórica del presente. La primera pedagogía que reciben mujeres y hombres es el orden patriarcal. Como todo poder, éste se traviste, se enmascara, no está visible. Es anterior a las tres culturas religiosas principales de Occidente : el islam, el cristianismo y el judaísmo, y subyace en ellas.

El mito adánico es el de la infracción de la mujer; ese es el mito fundacional, el pecado original construido por el cristianismo para el patriarcado. El pecado y el castigo están en el origen de los pueblos; es el orden del patriarcado, el de la creación y recreación histórica del poder de los hombres sobre las mujeres; incluye el poder de unos hombres sobre otros.

El violador es un criminal frente a las leyes, pero desde el punto de vista moral –la moral inaudible del patriarcado–, es un moralizador, uno que suministra el castigo frente al irrespeto femenino: la figura y modos de ser de una mujer, especialmente los de la mujer de hoy, representa un desacato al orden patriarcal.