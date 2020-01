A noviembre, el saldo de la deuda, en su concepto más amplio, incluyendo gobierno central, empresas y bancos estatales, ascendió a 10 billones 758 mil millones de pesos. Se compone de esta manera: deuda interna, 6 billones 909 mil millones; deuda externa, 197 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 849 mil millones de pesos). Cifras redondeadas. El pago de intereses este año será cercano a 700 mil millones de pesos. ¿Qué se hicieron esos casi 11 billones de pesos de préstamos? Piensen ustedes: si se hubieran invertido en drenaje, fuentes de energía verde, carreteras, educación, México sería otro país.

¡Bienvenido 2020!

Esta es la última columna del año 2019. Volteo hacia el tiempo ido y me emociona que son ya 25 años los que he venido acompañándolos todos los días. Muchas gracias por su paciencia y generosidad. Nos espera un gran 2020.

Ombudsman Social

Asunto: discrepancia fiscal

Tengo muchas dudas del uso de las tarjetas de débito y crédito en mi familia; yo tengo tarjeta de crédito. Si no tenemos para comprar de contado, la usamos. Ejemplo, la lavadora demi mamá: ella pone su parte; la TV de mi hijo, igual; la motoneta de mi hermana, etc. Pero obviamente la tarjeta está a mi nombre. Entonces porque está a mi nombre aunque cada quien paga lo que le corresponde, ¿a mí me pueden multar por no justificar ese dinero? Ojala me dé su opinión, porque creo que en vez de mejorar estamos peor.

Flor Velázquez /San Luis de la Paz, Guanajuato

R: Desde hace tiempo el SAT viene poniendo el ojo en las discrepancias fiscales, cuando una persona gasta más de lo que gana, e intenta deducir más impuestos de lo que corresponde. Pero lo hace con grandes operaciones, no en compras como las que usted menciona.

Twiteratti

Reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país.

Marcelo Ebrard C. / @m_ebrard

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com