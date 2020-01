Rechazo al gobierno de facto de Bolivia

os grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) de crisis y economía mundial, integración regional y unidad latinoamericana y geopolítica, integración regional y sistema mundial rechazamos la hostilidad y agresividad creciente del gobierno de facto del Estado plurinacional de Bolivia, falsamente autodenominado constitucional, sobre la embajada de México en Bolivia que ha llegado a la declaración de persona non grata a la embajadora de México.

Repudiamos las denuncias insostenibles del gobierno de facto que criminalizan al legítimo gobierno de Bolivia encabezado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera y a los ministros asilados en la embajada de México: Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia; César Navarro, de Minería; Wilma Alanoca, de Cultura y Turismo; Héctor Enrique Arce, Justicia; Javier Eduardo Zavaleta, Defensa; el ministro de Minería y Metalurgia, Félix César Navarro Mirando; el ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras Pedro Dorado; Nicolás Laguna, ex director de la Agencia de Gobierno; Hugo Moldiz, ex ministro de gobierno, y Víctor Hugo Vásquez, ex gobernador de Oruro.

Exigimos el respeto a las leyes internacionales y reconocemos la política histórica de México de asilo político, solidaria con los gobiernos legítimos de nuestra América.

Gabriela Roffinelli, Alejandro López, Consuelo Silva Flores, Monica Bruckman y Rebeca Peralta Mariñelarena

Repudio a golpistas

El Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo condena el golpe de Estado dado al gobierno legítimo del presidente Evo Morales. Desconoce al gobierno de facto del hermano país sudamericano. Exige cese el asedio a nuestra embajada y se otorguen los salvoconductos a ciudadanos bolivianos, protegidos por el derecho de asilo. Rechaza tajantemente las irresponsables declaraciones de funcionarios del gobierno títere y espurio en contra del Presidente y el pueblo de México. Solicita a la comunidad internacional el repudio a estos golpistas salidos del Medievo.

Iván Jaime Uranga Favela

Sor Juana y la reivindicación femenina

El sábado pasado volví a regocijarme con la lectura de los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, lúcida e irreverente poeta mexicana. La publicación de sus sonetos está enmarcada dentro de la Estrategia Nacional de Lectura implementada por el gobierno de México. La imagen de Juana Inés en la portada especial del diario me condujo a reflexionar en la trascendencia de su pensamiento y en la desatinada decisión de retirarla junto con sus reconocidos versos Hombres necios (…) en los nuevos billetes de 200 pesos. Es precisamente en las actuales circunstancias cuando los anquilosados esquemas patriarcales, misóginos y opresores contra la mujer empiezan a cimbrarse; es de suma importancia traer a la memoria los nombres de todas aquellas mujeres que con su conciencia social y valor en la batalla contribuyeron a la construcción de nuestra patria.