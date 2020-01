Debe agregarse, asimismo, que a principios del mes que está por terminar fue detenido el ex director de Licitación de Obras Públicas de la Ciudad de México Enrique Takahashi Villanueva por su supuesta responsabilidad en la contratación de contratos con empresas privadas para demoler inmuebles que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez; previamente, se detectó una red de corrupción en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) por medio de la cual funcionarios no identificados vendieron a terceros casas que estaban destinadas a beneficiarios de programas.

El señalamiento referido se suma al formulado hace unos días por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en el sentido de que el ex secretario federal de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, recibió por medio de una de sus empresas dinero procedente de la Secretaría de Finanzas de la administración que encabezó Miguel Ángel Mancera (más de 31 millones de pesos) en una operación no esclarecida.

l presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) del Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León (Morena), informó ayer que esa instancia investiga a la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por irregularidades en el manejo de recursos de la reconstrucción, hechos que involucrarían a los ex diputados perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, así como al panista Jorge Romero Herrera. Cabe recordar que en 2018, la Procuraduría General de Justicia de la capital recibió varias denuncias sobre posibles ilegalidades en la administración de tales recursos; más aun, el primer comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, afirmó, al renunciar al cargo, que los legisladores destinaron el dinero de ese rubro sin justificación y sin considerar las prioridades de los damnificados.

Fueron muchos los señalamientos de corrupción y desvíos de recursos durante el sexenio de Mancera; sin embargo, hasta hace poco la administración capitalina no había figurado de manera prominente en las investigaciones que han llegado, en otros casos, hasta el ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, el ya citado García Luna, la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles, actualmente presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla a la espera de proceso, o el afamado litigante Juan Collado, defensor de algunos de los más célebres personajes del régimen anterior, como Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva. Ahora, con los hechos mencionados, parece indispensable e impostergable llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva del anterior gobierno capitalino y de sus principales funcionarios y confirmar o despejar la sospecha generalizada de que esa administración actuó en correspondencia con la vasta corrupción que se instaló en el ámbito federal en el sexenio pasado.