Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 31 de diciembre de 2019, p. a11

Nadie más que la nadadora Liliana Ibáñez está más que convencida de lo que le depara el siguiente año y apuesta por sí misma, porque sabe que tarde o temprano voy a volar , para lo que tiene planeado en Tokio en las pruebas de velocidad.

Desde que dejó Estados Unidos para retornar al país que la vio nacer y superar una cirugía del hombro izquierdo, la especialista en 50 y 100 metros estilo libre se siente “más fuerte que nunca con cuerpo, cabeza y corazón. Estamos al full, al ciento por ciento sin descansar.

La meta es grande, no sólo dar la marca olímpica, yo tengo que pensar en Tokio, tengo todos los recursos, un entrenador australiano Brett Hawke que me ayuda y el auxiliar Emilio Garmendia, que es mexicano y vivía en Portugal, para hacerse cargo de mi preparación , enfatiza la guanajuatense de 28 años de edad.

La máxima ganadora de medallas en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 2018, con nueve metales, suelta una leve sonrisa sobre el pronóstico de finalista y hasta de subir al podio en la cita japonesa que hace varios meses hizo Ana Guevara ante los diputados, quienes le reprocharon el favoritismo que tiene sobre la nadadora al incrementar su beca (de 15 a 30 mil pesos) y formar parte del círculo cercano de amistades en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Ibáñez agradece a la sonorense, sobre todo por hacer realidad “este sueño, creer en mí, y yo también me apostaría, como lo haría con un caballo (de carreras), y no se equivocó. La exigencia siempre va a existir haya o no apoyo, porque a lo largo de mi vida he luchado contra viento y marea y he sacado resultados.