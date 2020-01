Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 31 de diciembre de 2019, p. a10

El duelo entre las Águilas y el Monterrey para definir al campeón del torneo Apertura 2019 del futbol mexicano fue digno de una gran final, ambos equipos se entregaron al máximo en la cancha y simplemente ganó el que más penales acertó , aseguró el histórico ex portero americanista Héctor Miguel Zelada.

Aunque lamentó que el conjunto de Coapa no haya podido obtener su título número 14, tras caer ante Rayados por marcador global de 7-5 en el partido de vuelta de la final de la Liga Mx, efectuado el domingo en el estadio Azteca, el otrora guardameta argentino reconoció el trabajo del cuadro regiomontano y de su técnico, Antonio Turco Mohamed.

“Fue un partidazo. Si bien no fue una final con un gran futbol, sí fue un encuentro muy emocionante en el que ganó el que menos se equivocó. América tuvo un gran primer tiempo y pudo haberse ido al vestidor con un marcador mucho más amplio, pues los albiazules ni metieron las manos, no se veía por dónde podrían hacer daño, pero en la segunda parte, después del minuto 15, el técnico del Monterrey modificó, equilibró las cosas y el equipo cambió, ahora los cansados eran los azulcremas y no los Rayados, que luego fueron muy superiores, incluso en los tiempos extra.

“En los penales, yo siempre he dicho que éstos no son cuestión de suerte, hay que tener muchas cosas más, pero bueno, ellos acertaron y las Águilas no.

“Aunque me duela, porque obviamente yo quería que el América se coronara, creo que Monterrey es un digno campeón. Desde la llegada de Mohamed al equipo le cambió la cara, tuvo una extraordinaria actuación contra el Liverpool y el domingo manejó muy bien el partido, sus modificaciones resultaron y las del Piojo no, ni modo, es parte del futbol, a veces las cosas funcionan y otras no, en ese aspecto, el Turco le ganó la partida a Herrera en lo táctico y lo estratégico”, aseveró.