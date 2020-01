▲ Silvestre Revueltas (Santiago Papasquiaro, Durango, 31 de diciembre de 1899-Ciudad de México, 5 de octubre de 1940). Foto cortesía Inbal

Tomar influencias folclóricas y reinterpretarlas para avanzar en la música no es el único elemento que destaca a Revueltas, ya que también desafió la noción misma de lo que significó ser un compositor. Según Hernández: ‘‘Revueltas se diferencia en la brevedad, se abocó a las formas sencillas, no hizo grandes obras, no hizo una sinfonía ni una ópera, lo que se supone que tiene que hacer un gran compositor en la tradición occidental, que es básicamente germana: para los alemanes el hacer un concierto o una sinfonía es la tarea de un gran compositor. Revueltas no hace esto; de hecho, sus grandes obras como La noche de los mayas no la compuso, sino que compuso la música sobre la cual se elaboró una suite para la película con la que se construyó una obra enteramente nueva. Tiene elementos que no son característicos de Revueltas, como una gran orquestación y algunos movimientos que no son propios de él. Una composición puramente revuelteana sería Sensemayá’’.

Al final de su corta vida, Revueltas batalló en las filas republicanas contra el franquismo, mientras la liga de artistas prefería los discursos de tono humanista. Lo que no pudo es sobrevivir a su alcoholismo, que según Hernández fue también fundamental en la creación de la animosidad entre los defensores de Chávez y los de Revueltas, una enemistad musical que sobreviviría a los compositores: ‘‘Revueltas tuvo un problema de alcoholismo muy severo, que hacía que dejara de componer y no sea puntual en los ensayos. La separación que se da entre Revueltas y Chávez en la sinfónica es muy probable que se haya debido a eso. De hecho, encontré en el Archivo General de la Nación algunos documentos donde se le advierte a Silvestre que no llegue borracho y no insulte a sus compañeros. Su distanciamiento con Chávez viene por este lado, por crisis de alcoholismo y falta de responsabilidad. Él tenía un gran sentido del humor y se burlaba de todo el mundo’’.

* El autor es investigador musical