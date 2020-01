▲ La atención en hospitales no paró en la Ciudad de México, aunque en las áreas de urgencias había que esperar hasta ocho horas para revisar a pacientes. Foto Nayelli Ramírez

Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 31 de diciembre de 2019, p. 23

La atención en hospitales capitalinos y federales no paró por las festividades decembrinas. Los pacientes que tenían cita el último día laborable del año acudieron puntuales. Pero de los que no contaban con ella, la mayor concentración de personas se dio en las áreas de urgencias, donde la espera para la atención de sus enfermos, de acuerdo con entrevistados, llevó entre cinco y ocho horas por la gran cantidad de gente que llega y los pocos médicos .

En el hospital Xoco, por ejemplo, Alfonsa González tuvo que esperar más de cuatro horas para ser atendida. La noche del domingo llegó a Hospital Balbuena tras recibir un fuerte golpe en la cara producto de un accidente, donde, aseguró, recibió una muy buena atención a sus heridas, pero por la falta de un otorrinolaringólogo fue enviada a Xoco.

Quienes acuden a estos centros señalaron que en general la atención ha sido buena y que la tardanza se debe principalmente a los pocos médicos que hay , problema por el que la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la contratación de 800 galenos este año.

En tanto, personal médico comentó que a diferencia de otros años la demanda de servicio fue mínima, pero también el personal asignado para estas fechas, mismo que se reducirá el 31 de diciembre y el primero de enero, porque únicamente se quedarán guardias para atender las áreas de urgencias.

Afuera se puede ver a decenas de personas sentadas en bancos o sillas que ellas mismas llevan e incluso recostados en el piso esperan recibir informes sobre el estado de sus familiares que se encuentran internados, por lo que estiman que la cena y el brindis de Fin de Año lo darán afuera de un hospital.