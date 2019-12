Sin embargo, lamentablemente esos objetivos no se cumplieron plenamente en el Estatuto de Roma en cuya elaboración México participó como un importante paso en el desarrollo del derecho internacional humanitario; sin embargo, aclaramos que sólo aceptaríamos un estatuto en el que se garantice su independencia frente a cualquier organismo internacional, gubernamental o no gubernamental incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, pues ese vínculo –que finalmente lograron tres de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad mantener en el estatuto– crearía una situación de dependencia que minaba la autonomía necesaria del tribunal por establecerse, situación que en mi opinión justificaba no ratificar el citado instrumento y del cual por razones que aún no acepto, ahora somos Estado parte.

Con estos antecedentes en mente, preocupa de sobremanera, lo que comentan algunos medios de información respecto de que una organización no gubernamental mexicana pretenda convencer a la Fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación contra México supuestamente por configurar la situación que vivimos en nuestro país, con lo que establece el Artículo 8 párrafo f) del Estatuto de la Corte, en el que se señala que estamos frente a un conflicto armado no internacional cuando en su territorio existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos , sin tomar en consideración el elemento seguridad nacional que es un criterio irrenunciable para cualquier Estado que en países como el nuestro, incluye luchar contra el narcotráfico internacional sin que podamos controlar el consumo de drogas, el crimen organizado con ramificaciones allende nuestras fronteras y el tráfico ilegal de armas de fuego.

El dilema que vivimos reside en la internacionalización de muchos de los fenómenos delictivos y nuestro deber de mantener el país democrático respetuoso de la ley por el que de una forma u otra todos luchamos.

* Embajador emérito de México