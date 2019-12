Año viejo, Año Nuevo

odo este asombroso universo existe en un eterno ahora en la mente del Ser. Es un sueño, como la perfecta metáfora de nuestro sueño diario, cuando, al soñar, creamos mundos y universos virtuales que sólo existen en la mente del soñador. El tiempo es creación nuestra. Nuestro planeta, como virtuoso derviche, gira sobre sí en su movimiento de rotación y recorre una elipse continua alrededor del Sol. El lugar donde la danza se inicia y termina sólo existe cuando señalamos con el dedo un punto en el giro matemático de esa hermosa geometría. Allí donde ponemos nuestro dedo termina el año viejo y empieza el nuevo. Por obra de nuestra señal humana en el cosmos infinito creamos el 31 de diciembre y el calendario de 12 meses.

Por la magia de su movimiento elíptico, hay un tiempo para florecer en la primavera, producir y reproducir en el verano, soltar las hojas de la fiesta en el otoño y descansar en el invierno, para que todo termine y pueda volver a empezar. Soltar las hojas del año viejo; agradecerle por lo que fue y ya no es, por los que estuvieron y no están ya, por lo que fuimos y ya no somos. Y abrir los brazos a lo nuevo, por lo que vendrá, lo que será; los que estarán y lo que seremos. Y también porque todo eso nuevo, algún día ya no será, ni nosotros estaremos. Porque en la magia de esa elipse sagrada, después del invierno renace la primavera. Saber eso es confiar en las estaciones.

La verdadera felicidad germina en la conciencia del Ser, que es el Ser de todo ser, el hacedor de estrellas y pintor de amaneceres. Que este nuevo año que empieza, esté lleno de conciencia para que sea un feliz Año Nuevo 2020.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Efecto cucaracha con terror

El aumento de la presencia de la Guardia Nacional en Sinaloa ha significado un aumento de los malos en la Sierra de Guerrero. En Navidad entraron a la comunidad y sacaron de su casa a Julián García, y en medio de la calle, delante de su familia y del pueblo, al que convocaron a gritos, lo asesinaron a tiros para después regarle gasolina y prenderle candela.

Por favor, señores del gobierno, llevamos años, meses y semanas rogando por un programa de presencia estatal real para la Sierra de Guerrero. No nos dejen morir en medio del terror. Hagan algo. Es urgente.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni (Argentina); Piedad Córdoba, Camilo González P. (Colombia); Ana Andrés, Ricardo Sánchez (España); Manuel González, Gerardo Romero (Suiza); James Patrick, Devora González, Eduardo García (EU); Gizele Martins (Brasil); Gioconda Mota, Héctor Orlando, J Miguel Gómez (Venezuela); Ligia Arreaga (Panamá); Rodolfo Machaca (Bolivia); Ana Laura Rojas (Guatemala); Carlos Romainville (Perú); Franklin Columba (Ecuador); Eduardo Correa, Enrique González Ruiz, Daniela González L, Antonio Castro (México) y 500 firmas más

Repensando la Cuarta Transformación