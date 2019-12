Ante el descontento que existe en el deporte adaptado y convencional por no tener al corriente el pago de sus becas, Amalia ha buscado varias veces reunirse con la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la ha ido a ver a sus oficinas de Villas Tlalpan sin tener respuesta o audiencia. “Sólo nos manda a decir que tenemos su amor, cariño y respeto, pero no hay un acercamiento directo.

No creo que sea una cuestión de Hacienda (que no ha liberado los recursos) como dijo Ana (Guevara), ni de allá arriba, nosotros no tenemos la culpa de que ellos no sepan administrar , señaló la máxima representante del deporte en silla de ruedas en la especialidad de powerlifting.

Hay muchos atletas que están cansados (de denunciar), enojados y otros con ganas de desertar. Lamento mucho (decirlo) y si lo tenemos que señalar es por algo que emerge del deporte. Merecemos llegar con una buena estructura a Tokio y dar buenos resultados, pero sin recursos, ¿cómo? , añade la campeona paralímpica en tres diferentes categorías y con dos preseas más en estas justas en levantamiento de peso, donde ha ganado medallas mundiales con récords.

Amalia expone que mientras otros países invierten en sus deportistas para estar en óptimas condiciones en sus competencias, en México el trato no es igual y se padece discriminación.

“No con aras de grillar ni lo digo con ese afán porque estamos viviendo en una administración que no se ha adaptado. Yo no sé si están jugando con nosotros, nos mandan con representantes que ni están reconocidos en el deporte adaptado.

“Hace meses solicité una silla de ruedas que se descompuso en Japón, así me fui a los Juegos Parapanamericanos de Lima (donde refrendó el título) y ahí me dijeron que no tenía arreglo, que si quería ir a Estados Unidos a comprar la pieza o que me compraran otra. Sigo a la espera y no tengo respuesta.