e puede sentir nostalgia por algo que no ha ocurrido? Xavier Villaurrutia la tuvo de la muerte, que para todos los vivos reside en el futuro, sin considerar necrofilias ni fantasías morbosas, incluyendo las del poeta, que vivía en su muerte y desde allá mandaba despachos en forma de verso, sintiéndose inmune a las amenazas de la Muerte, pues no hay hora en que yo no muera , dice. Siento que estoy viviendo aquí mi muerte, / mi sola muerte presente, / mi muerte que no puedo compartir ni llorar, / mi muerte de que no me consolaré jamás . Y luego, ¿qué vida sería la de un hombre / que no hubiera sentido, por una vez siquiera, / la sensación precisa de la muerte, / y luego su recuerdo, / y luego su nostalgia .

El futuro sólo será conocido por el que viva. Nunca falta quién lo haga. Lo malo es que nunca sabemos si seremos nosotros. Es el sentimiento que deja la frase final de Blade Runner en la versión original de 1982 (mi favorita, pero no de Ridley Scott, quien la suprimiría en los cortes posteriores). Deckard y una Rachel despampanante huyen sobrevolando los valles, lagos y montañas que toda la densa película nos había negado, y la voz en off de Harrison Ford a la Bogart recuerda que a su novia replicante cuando mucho le pronosticaban cuatro años de vida, como los demás replicantes ya retirados . Estaban equivocados. El fabricante Tyrrel le había revelado que Rachel era especial, sin fecha de término . Al volante de su patrulla voladora, Deckard admite: Yo no sabía cuánto tiempo tendríamos juntos . Una pausa, y agrega: ¿Quién lo sabe? Se consuela en una nostalgia del futuro que casi huele a esperanza. No son lo mismo; creer que sí constituye un delirio que se persigue de oficio o se afilia a alguna religión.

Decir mañana extrañaré no equivale a extrañaré (el) mañana . Existen formas de haber estado en el futuro que no necesariamente son una experiencia tranquilizadora. Resplandores no pedidos, ni deseados, ni justificables. Debió pasarle al joven Rimbaud y ya ven, jamás se repuso. La religión, el chamanismo y la poesía coinciden en llamarlos iluminaciones .