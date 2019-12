F

in de año inusitado en Francia con manifestaciones masivas y una huelga general organizada por los sindicatos de trabajadores. La de transportes es la de más repercusión, sin que queden rezagadas las de internos de hospitales, profesores, estudiantes, abogados, los más diversos cuerpos sociales e, incluso, policías. Sorpresivo, sobre todo, para el presidente de Francia y su gobierno. A pesar de su repetido llamado a una tregua navideña, la cual habría podido acaso desinflar el movimiento, deseo acompañado del chantaje a los huelguistas sobre la alegría de las fiestas, cuyo espíritu de paz ponen en peligro; a pesar también de tratar de convencer a la opinión pública y, con algo de suerte y mucho optimismo, convencerse ellos mismos de que la protesta pierde fuerza, así como el apoyo de la mayoría de franceses, no hubo ni señales de una tregua navideña. Al contrario, la protesta y la irritación aumentan entre huelguistas y manifestantes. En cuanto a la opinión pública, es decir, los tan halagados electores, va más allá de un apoyo moral, puesto que ha pasado al acto con donaciones de euros contantes y sonantes, ateniéndose al dicho obras son amores y no buenas razones . Donaciones que alcanzan, por el momento, más de un millón de euros destinados a sostener con su ayuda a las necesidades urgentes de los huelguistas que pierden día tras día su salario.

En huelga también, museos, teatros y la misma Ópera de París. Fue posible admirar, en pleno invierno, a las jóvenes y gráciles bailarinas del ballet de esta institución danzar El lago de los cisnes enfrente del palacio Garnier acompañadas por la orquesta sinfónica de la Ópera. Su lema y protesta se lee en los carteles: La culture en danger (La cultura en peligro).