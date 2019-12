E

n mis años mozos solía escuchar cada tanto la frase este es un mes para olvidar o, en casos extremos, a este año, mejor olvidarlo .

Pues 2019 es, para mí, todo lo contrario: un año para recordar siempre y siempre, para no olvidar jamás.

Ha sido uno de los peores años de mi vida. En parte, por razones de índole personal, pero principalmente, o mejor, esencialmente, por lo que hicieron y hacen con mi país.

De la autonomía universitaria a las artes y la cultura, con especial énfasis en el cine, del medioambiente a las facilidades para que una policía corrupta y asesina asesine cada vez más, del desmonte de la estatal de petróleo, Petrobras, a la destrucción de comisiones de la sociedad que contribuían a la defensa de los derechos humanos, del funeral de la educación pública al final de una tradición de décadas en política externa; por donde se mire lo que se ve es pura, furiosa destrucción.

En un año hemos retrocedido décadas y vaya a saber cuántas más serán necesarias para volver al punto en que estábamos antes de la catástrofe. Las instituciones sacrosantas siguen apáticas. Nadie parece capaz de pararle la mano a Bolsonaro y su furia destructora.

A mi edad, no creo que alcance a ver esa recuperación.

Brasil desapareció del escenario internacional y ni siquiera en los años más duros de la dictadura tuvo una imagen tan negativa entre las naciones civilizadas del mundo.

No, no hay que olvidar este año tenebroso, de puras tinieblas. Lo que me pregunto es cómo hemos llegado tan abajo a este pozo que parece no tener fondo.

Jair Bolsonaro es un primate tosco, grosero, totalmente desequilibrado, sin noción alguna del cargo que ocupa y del país que destroza. Actúa basado exclusivamente en furia, en odio, en resentimiento. Un ultraderechista sin norte ni rumbo, que ve enemigos en todas partes y que no oye otra voz que la de su mente enferma.

Lo que me inquieta y me desespera es que nada de eso es novedad. A lo largo de larguísimos 28 años en que fue un diputado cuya ocupación principal era, además de hacerse con un montón de dinero, defender a las milicias paramilitares, a la dictadura que de 1964 a 1985 sofocó a esta nación, a elogiar a torturadores nauseabundos.

Durante su campaña electoral recorrió el país advirtiendo que una vez en la presidencia trataría de extinguir el comunismo y el socialismo que jamás existieron en Brasil; aseguró defendería los valores de la familia, mismos que nunca definió, y expresó que gobernaría bajo la tutela de Dios un país que constitucionalmente se declara laico.