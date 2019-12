No hagamos eso, cuidemos que el país esté tranquilo, con elecciones confiables y un instrumento electoral que permita tener claridad respecto a quiénes son los votantes, y que siga administrado por una autoridad autónoma que no dependa del gobierno , pidió.

Con el tema de los salarios de los consejeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere distraer la atención sobre la discusión de fondo: que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene facultades legales para entregar la base de datos de los ciudadanos al gobierno federal para elaborar la cédula de identidad, dijo el consejero Marco Antonio Baños.

El consejero Baños señaló que el discurso central de la administración actual es el de la austeridad y la utilización racional de los recursos. Si realmente quiere ahorrar en un tema tan relevante, simple y llanamente hace falta la firma de un convenio para que el instituto utilice su base de datos para convertir la credencial de elector en una auténtica cédula de identidad y además lleve el registro de los menores de edad.

Con esta medida, sólo habría que invertir en el plástico, que es de 12 pesos, subrayó.

Si el gobierno tiene voluntad política para suscribir este acuerdo, se podrá dar un paso adelante en la línea de garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos con independencia de su edad, añadió.

Por lo demás, estimó que no hay que distraerse en dimes y diretes con el presidente sobre el tema de los salarios de consejeros, porque no es un asunto de fondo al no ser un sueldo estrafalario .

El Presidente debería dedicarse al tema importante, que es el de convenir con el INE la emisión de la cédula de identidad, afirmó el consejero electoral, uno de los tres que recibe el salario establecido en la ley y no se amparó en contra de su reducción.