Ella asegura que ha pedido prueba de vida, pero no recibe contestación alguna.

(De) Estas dos personas que estuvieron detenidas en el reclusorio, al hijo lo mataron a los siete meses deestar en la cárcel y al padre lo dejaron en libertad en febrero de este año, y no tenemos ni justicia ni cuerpo ni nada , manifestó.

“Ellos dijeron que habían tirado los restos por el basurero de Teotihuacán, pero nosotros hicimos seis búsquedas; sin embargo hasta la fecha no encontramos el cuerpo de mi hija.

Concentradas en el templete del Semillero Huellas del caminar de la comandanta Ramona en el caracol Morelia, las asistentes escucharon los casos de madresque compartieron su dolor por no encontrar a sus hijas y la impotencia que experimentan ante la ineficiencia de las autoridades para castigar a los responsables. La meta es escucharse y organizar mesas de trabajo para llegar a acuerdos y generar información que ayude a combatir esta problemática.

A mi hija la encontraron colgada del cancel del baño; sin embargo, sobre la cama había dos ampolletas vacías de cloruro de potasio y clonazepam, que con una dosis provoca un infarto fulminante y quisiera saber si mi hija primero se colgó o se inyectó para matarse , expresó.

Lamentablemente no todas las compañeras madres pueden concluir la investigación, las derrota el dolor por la muerte de sus hijas y se quedan en el camino, pero su lucha y aprendizaje me ha llevado a darme cuenta que no es solamente luchar por la muerte de mi hija, sino por todas las que se han unido en este trayecto , sostuvo.

María Patricia agregó que un médico forense de Guatemala que también apoyó en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio (la joven encontrada colgada del cable de auricular de una cabina de teléfono público, a un costado de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria, el 3 de Mayo de 2017) revisó la necropsia realizada por las autoridades y determinó que las características de muerte que presentó Zyanya no corresponden a un cuerpo en suspensión, como asegura la policía del caso.

Continúa la lucha para concientizar a las féminas

Jennifer, una de las coordinadoras del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, el cual congrega a más 5 mil personas, sostuvo que en sus comunidades continúa la lucha para que más féminas sean conscientes de sus derechos y no permitan ningún tipo de maltrato físico, moral o económico.

Algunas compañeras todavía sufren, pero otras han logrado entender el derecho de ser libres, pero tampoco puedo mentir y decir que la violencia no existe, siempre existe y va a existir, pero siempre depende si la mujer se deja , sostuvo.

Destacó que en su pueblo Vicente Guerrero, municipio de Ocozocoautla, las penas por violentar a una zapatista pueden ser desde limpia de potreros, cargar piedras, trabajo en alguna construcción o en labores comunitarias dentro del pueblo o en la zona.

Si alguien sufre de violencia, los tres niveles de gobierno intervienen para mediar y castigar a los responsables. Si se vuelve a cometer el caso, se duplica o triplica el castigo dependiendo del hecho , explicó Jennifer, quien trabaja en el campo.

La indígena de 30 años de edad destacó que logró hacer de la libertad y la autonomía sus mayores ejes de vida, pues al ser madre soltera lucha para sacar adelante a su hija y disfruta de administrar su tiempo como le plazca.

Destacó que su caso es un ejemplo del empoderamiento de una parte de las integrantes del EZLN, ya que en 25 años han avanzado en el respeto a los derechos de cada género.