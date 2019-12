Pese a la gravedad del fenómeno de las desapariciones en México–que ha dejado más de 40 mil víctimas, de acuerdo con estimaciones oficiales–, los reportes de las instituciones de seguridad presentan una numeralia contradictoria e incompleta que no permite saber a ciencia cierta cuántos efectivos pueden encontrarse en esa situación y si han sido buscados o no, de acuerdo con especialistas que han estudiado el tema.

A más de 10 años de la desaparición de su hijo, “sigo pensando que a los chicos los ven como carne de cañón, como números, no como seres humanos, porque piensan: ‘¿Ya desaparecieron o mataron a uno? Pues recluta otro y llenas la fila. No pasa nada’”.

Dicha versión oficial no ha cambiado ni siquiera después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 66/2017, en la que pide a la PF que se disculpe públicamente por haber mandado a un grupo de agentes sin protección a una zona peligrosa.

Tras llegar a su casa, justo después de haber denunciado que su hijo estaba desaparecido, Araceli recibió la llamada de un funcionario que pedía hablar con su hijo porque tenía seis días que no se presentaba a trabajar y le estaban levantando un acta por abandono de trabajo, como desertor . La misma acusación pesaba sobre los demás elementos.

En el país existe un número indeterminado de soldados, policías y marinos que han sido declarados desertores por sus propias instituciones, pero –a decir de sus familias y organizaciones civiles– hay elementos para pensar que en realidad han sido víctimas de de-saparición. A esos uniformados , lamentan, las autoridades no los buscan para no admitir que las fuerzas de seguridad son vulnerables .

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó de registrar la cantidad de soldados desaparecidos en años recientes, de acuerdo con datos obtenidos por este diario luego de enviar solicitudes de información.

Según el estado global del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que por diferentes motivos causó baja, de 1985 a 2018, a partir de 2015 abruptamente dejaron de suceder casos de desaparición de personal castrense.

La categoría de baja por desaparición comenzó a incluirse en los registros militares apenas en 2010, año en que se contaron ocho casos. En 2011 se documentaron 22 eventos; en 2012, 15; en 2013, 67, y en 2014 llegaron a su punto más alto, con 130.

A partir del año siguiente tuvo lugar una caída atípica de los números sobre el tema, que no ocurrió de forma gradual. De los 130 casos de 2014, la Sedena pasó a cero en 2015, misma cifra reportada en 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior contrasta con otros datos oficiales del mismo Ejército mexicano, el cual admitió, en respuesta a una segunda solicitud de información, que en 2016 desaparecieron dos elementos en Jalisco y Tamaulipas y tres más en 2017, dos de ellos en Puebla y uno en Veracruz.

Sin registro

La Secretaría de Marina (Semar) reconoció que de 2012 a 2018 ha tenido registro de ocho elementos desaparecidos en el ejercicio de su deber , con una declaratoria oficial del hecho. No obstante, parece no haber registro y búsqueda coordinada entre autoridades navales y civiles, pues ninguno de los casos mencionados se reflejó en un expediente de investigación de la Fiscalía General de la República, organismo que tiene inscrita la desaparición en 2011 de un elemento de la Marina en Nuevo León.

La PF señaló que únicamente tiene documentados tres casos de desaparición de sus agentes de 2012 a 2018, pero madres de elementos desaparecidos afirman que los casos se cuentan por cientos, aunque muchas familias no los reportan por miedo a sufrir represalias.

Los anteriores reportes de las instituciones de seguridad tampoco coinciden con los números de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual tiene registro de 29 integrantes de la PF que fueron blanco de desaparición en el pasado gobierno, así como nueve miembros de la Semar y nueve de la Sedena.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas admitió que no puede responder cuántas víctimas que están en sus registros pertenecían a las fuerzas armadas o a la PF, pues la información contemplada en dicho registro actualmente está siendo procesada y validada .

Hay una consigna de silencio: experto

Para Guillermo Naranjo, integrante de la asociación de litigio estratégico en derechos humanos Idheas, esta discrepancia de cifras y datos es bastante preocupante, porque da a entender que no hay indicadores claros sobre la situación de las personas desaparecidas, y tratándose de las fuerzas armadas, la situación es más grave porque nos habla de invisibilización normativa .

De acuerdo con el abogado, no hay elementos que permitan saber si los 130 soldados desaparecidos en 2014, por ejemplo, han sido buscados, porque cuando ocurre la desaparición, los militares son invisibilizados, no se reconoce el fenómeno como tal y no se respetan las prestaciones de seguridad social a las que tendrían derecho sus familias .

Lo anterior es posible, lamentó, debido a que las leyes castrenses señalan que si un elemento no se reporta durante tres días seguidos, se le considera desertor, y eso permite que todas las desapariciones cometidas contra estas personas en el ejercicio de sus funciones puedan quedar impunes .

Al deslindar al Estado de toda obligación de búsqueda, señaló Naranjo, “se revierte la carga de responsabilidad a los propios desaparecidos y sus familias, a quienes se les advierte que cuando aparezca su ser querido, puede ser sancionado, así que ‘mejor ya ni le muevas’. Es una especie de amenaza punitiva para que ya no exijan nada”.

Sólo las personas que han decidido seguir adelante con sus demandas y se han vuelto defensores de derechos humanos logran tener acceso a las prestaciones y beneficios que la ley considera para ellos, pero en la mayoría de los casos, los familiares de soldados, marinos o policías desaparecidos prefieren no denunciar.

De acuerdo con el litigante, las razones de los organismos de seguridad para no admitir ni investigar desapariciones son variadas, como no pagar prestaciones a las familias ni inhibir el reclutamiento, pero también porque no quieren admitir su vulnerabilidad.

“Hay una especie de autoridad moral que se han construido, de que ellos ‘mantienen el control’, no son vulnerables y pueden enfrentar cualquier situación, y aceptar una desaparición es como admitir que tienen fallas o vacíos. Además, estos datos también podrían servir para saber dónde se están cooptando elementos militares hacia las filas de la delincuencia organizada”, dijo.