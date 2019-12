Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio , refiere el citado código.

En el caso del proceso penal que se sigue en contra de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tres involucrados en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario federal se beneficiaron de este criterio y ahora forman parte de los testigos que podrá utilizar el Ministerio Público durante el desahogo del juicio.

Asimismo, en la causa que le sigue al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la FGR aceptó que al menos cuatro ex colaboradores del ex funcionario aportaran información que sirviera para inculparlo, y también se permitió que empresas a las que se transfirieron recursos de manera ilícita no fueran llevadas a tribunales a cambio de devolver el dinero que les fue entregado, y así se recuperaron 421 millones de pesos.