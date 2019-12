“–¡¡Anda!! –Le contesté riendo–. ¡Te apuesto una carrera hasta el rancho!

Y, buenos amigos, hemos quedado.

***

“Llegamos al aeropuerto. El chofer del taxi no quiso cobrar el viaje. Consideró, nos dijo, un honor habernos transportado.

El avión que nos alejaría de tierras aztecas aceleró sus motores sacudiéndome con su temblor decisivo. Me sentí enferma, dolorida como no volví a sentirme al abandonar un lugar. Y al rato, volando sobre México, de él no me quedaba más que el cielo, la nostalgia y un recuerdo imborrable.

***

Lima, la bella ciudad de los reyes, vista a la luz de la luna y desde lo alto, es deslumbrante. ¡Cuántas joyas preciosas, perlas y rubíes, esmeraldas y zafiros la engalanan cuando aparece viendo su mantilla de negra noche, sujeta con estrellas!

“Aunque mi regreso a Perú fuera tan sólo para cumplir unos contratos y partir nuevamente –pues nuestro destino final era España–, Lima no podía ser nunca, para mí, únicamente un ruedo y un público.

“–Papá, mi querido papá (le decía Daddy, en inglés) ya no tenía los cabellos negros que le conociera y le faltaban algunos de los blancos que en mi ausencia le nacieron. Mi madre no estaba en Lima cuando regresé; se encontraba en Norteamérica, con mis abuelos, donde la visité poco después. Y esto me recuerda que en Lima me esperaba una sorpresa: la abuelita Ana. No la reconocí. Hacía 15 años o más que no la veía, pero una abuelita siempre es algo muy especial y en pocos minutos recuperamos los años perdidos.

“David estaba enorme. Con sus 10 años, me recordaba a Ome, ya que le encantaban la arqueología y las ciencias naturales. Típico de nuestro adorable padre era el permiso que tenía David, los sábados, para utilizar su reloj. Claro que papá, los sábados, nunca sabía la hora.

Volver a ver a mis parientes y amigos era como la llegada de la Navidad.

(Continuará)

(AAB)

