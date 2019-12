M

uy querida Mina:

Está a punto de terminar el año. Ya va siendo hora de que te escriba. Llevaba tiempo sin hacerlo porque no tenía novedades interesantes qué contarte. Al decirlo recuerdo que, cuando éramos niñas, nos sentíamos en la obligación de estrenar vestido el 31 de diciembre, como si eso fuera suficiente para emprender otra vida y deshacernos de lo que nos entristecía y nos robaba la infancia.

Mi madre, ¿te acuerdas?, para complacernos iba al Centro a comprar tela, casi siempre floreada: nuestro jardín de invierno. Ver los lienzos era un anticipo de la emoción causada por el próximo estreno. De vuelta en la casa, en el primer ratito libre, mamá sacaba el patrón de estraza –obsequio anual de la revista femenina infaltable–, lo extendía, con la tela empalmada, sobre la mesa de la cocina y según iba cortando nos hablaba de su niñez, de la forma en que ella y nuestro padre se habían conocido, de su primera mañana como mujer casada a los diecisiete años de edad.

Para ser franca, te confesaré que he hecho infinidad de esfuerzos por olvidar ese capítulo de su vida, pero aún no lo consigo. Lo recuerdo sin proponérmelo, digamos que me persigue. En este momento, mientras te escribo, me parece que vuelvo a escuchar a mamá. Aún la extraño y eso me duele. Necesito alejarme un poquito. Saldré al jardín. Hay bruma o al menos así me lo parece.

II

Me puse a releer lo que te dije antes y ya no sé de qué manera seguir la carta. Las cosas que quiero decirte son muchas y temo olvidarlas antes de que logre sostener la pluma. Se me dificulta porque hace mucho frío y tengo los dedos engarrotados. Es una palabra fea, pero me recuerda algo bonito: aquel juego que consistía en perseguir a alguien, atraparlo y decirle engarróteseme ahí . El personaje vencido tenía que permanecer inmóvil hasta que su captor lo autorizara a moverse.

Cuando me angustio –lo que me sucede cada día con mayor frecuencia– me escondo en algún rincón de mi cuarto y permanezco inmóvil hasta que se desvanece el motivo de mi congoja. Siempre es el mismo: miedo a perder la razón. Desconozco si la locura es hereditaria, pero no dejo de pensar que en nuestra familia hubo dos locos: el tío Justino y el primo Alberto. Murió muy joven: 42 años.

El suyo fue el primer entierro al que asistimos tú y yo, ¡vestidas de luto por órdenes de mi abuela! ¿Sabes qué me impresionó más de la ceremonia? El sonido de las paletadas de tierra al caer sobre el ataúd de madera. Esa, para mí, es la música triunfal que entona la muerte cuando se lleva a alguien. Ay, Mina, creo que jamás terminaré esta carta: Carmela, mi cuidadora, viene para tomarme la presión. No quiero que me encuentre escribiendo porque de seguro va a preguntarme para quién es.

III