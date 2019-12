Por un México sin odio

espojarse del odio , escribe Jorge Carrillo Olea en La Jornada (27/12/19), citando a José Mujica en su visita a México. Un gran reconocimiento y gratitud por este artículo sobre el tema de las emociones y su implicación con la democracia.

Es urgente trabajar desde la educación formal e informal el tema de las emociones; conocerlas, gestionarlas, aceptarlas y, sobre todo, aprender a autorregularlas para edificar gradualmente una mejor sociedad desde la comprensión y el amor y no desde la descalificación visceral.

Es deseable que esto se materialice en los ámbitos ideológicos, políticos, partidistas, culturales, educativos, sindicales, religiosos, familiares y sociales, etcétera. Es urgente aprender nuevas formas de convivencia, de diálogo incluyente; es necesario esforzarnos por contribuir a la paz y no a la guerra, al amor y no a la violencia. La relación social es nuestro talón de Aquiles, que hay que trascender entre todos, como dice el artículo citado: Para la recomposición no hay más actor en el escenario que cada uno de nosotros .

Crescencio Aguilar Macías

Lamenta ecocidio de fauna y flora en el estado de México

El ecocidio de fauna y flora por contaminación de presas, lagunas y ríos en el estado de México debe detenerse de manera urgente. Ahora son los patos y otras aves migratorias que embellecen el lugar; 500 patos perdieron la vida (La Jornada, 28/12/19) y a las autoridades federales, estatales y municipales –que dizque cuidan los ecosistemas– no se les ve preocupación alguna, duermen tranquilamente como si nada pasara.

Las aves enferman por la contaminación brutal del lago de Guadalupe; luego morirán otras más si continúa este problema y la mortandad llegará a otros animales e incluso a los humanos.

El río de los Remedios, que se ubica en Ecatepec y la Ciudad de México, también está contaminado y hasta la fecha no hay para cuándo se resuelva satisfactoriamente el problema. Resultaría loable que las industrias que vierten aguas negras y envenenadas a los ríos dejen de hacerlo e inviertan parte de sus ganancias en métodos de control de residuos tóxicos para que éstos no lleguen al ambiente.

Luis Langarica Arreola

Diferencias entre el zapatismo y AMLO

Desde siempre han existido diferencias entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Andrés Manuel López Obrador. Los primeros, porque creen que su verdad es la única y rechazan abiertamente los proyectos en el sur-sureste del obradorismo.

La realidad es que tanto unos como otros, en algunos aspectos, tienen razón, y quizá convendría tener un diálogo, cuyos acuerdos podrían resultar en la protección y beneficio de las comunidades y pueblos indígenas, más ante la inminente presencia de muy poderosos intereses empresariales, a los cuales lo que menos les interesa –históricamente demostrado– es respetar la propiedad originaria de los pueblos y comunidades indígenas.