laro que mi idea de altar no se apega mayormente a la definición que los diccionarios dan de la palabra, pero, aun así, en esta mudanza de mudanzas mía, en medio de una gama de consideraciones, que van de las más realistas y más lógicas hasta las más desatinadas y las más descabelladas, elegí un espacio en el armario de caoba de mi vestidor para levantar un altar. Un altar de altares. Un altar sui generis. Un altar particular.

Me emocionó y me animó la noción de que se trataba de un altar dedicado al recuerdo y hasta a la nostalgia, y cada vez que abría la puerta del espacio que lo contiene y lo resguarda, dos amplias profundidades, separadas por una repisa intermedia, estas eran las emociones que me provocaba contemplarlo, las del recuerdo y la nostalgia. Sin embargo, en el fondo de la noche de hoy, con el fulminante y atroz sarcasmo que suele caracterizar a la oscuridad, sonriente me espetó: Te engañas , no me llamó ilusa pero sentí, con el grito atrapado en mi pecho, que con este apelativo, para ella desdeñable, me dirigía su puñalada. Te engañas, ilusa. Lo que has levantado es un altar al absurdo y nada más , me aclaró. Y fue con esta variante de significado o simbolismo que seguí, con los ojos cerrados y la cabeza de lado sobre la almohada, la mejilla izquierda sobre la almohada, algunas tenebrosas horas más, hasta que, trastocada, alterada como había quedado, finalmente acepté haber despertado, en más de un sentido, y sólo entonces me levanté, francamente deseosa, casi necesitada, de ver el amanecer.

Qué se puede esperar de las tinieblas, sino que atenten contra la luz con la que una idea me tranquilizaba, en momentos en que únicamente, precisamente, sólo una idea, sólo una idea espontánea y luminosa como la que surgió de mi interior, de mis más arraigadas profundidades, era capaz de serenarme.