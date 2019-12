Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 29 de diciembre de 2019, p. 23

Por las heladas nos recogemos más temprano , el frío de invierno cada vez es más fuerte y el cuerpo ya no resiste, dice doña Hortensia Castillo, quien tras 62 años de vivir en el poblado de Parres El Guarda, alcaldía Tlalpan, es a lo único que no he podido acostumbrarme , pese a ser de las afortunadas que cuenta con una estufa de leña que utiliza, junto con su familia, para mantenerse a buena temperatura.

En cambio Ian, Emmanuel y Ramiro, tres pequeños de siete, cinco y tres años, respectivamente, sólo tienen cobijas para taparse. Los niños viven en la punta de ese poblado, en los límites con Tres Marías, Morelos. El más pequeño, Ramiro, identifica la severidad del clima porque le duelen los pies y sus dientes castañean. Para hacerse entender, el pequeño mantiene las manos rígidas, simula temblar y choca su dentadura. Su rostro refleja las inclemencias del tiempo, pues su piel permanece rojiza y las mejillas están partidas.

Ellos forman parte de las 200 mil personas que habitan en las zonas altas de la Ciudad de México, según los datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y que durante esta temporada de invierno padecen con mayor frecuencia las bajas temperaturas.

Parres El Guarda es el pueblo más frío de Tlalpan, aseguran los moradores; apenas tiene 4 mil habitantes, indica Rafael Castillo, integrante del comisariado ejidal, quien platica forrado con ropa gruesa que cubre al final con una chamarra a cuadros, de uso muy común entre los habitantes.