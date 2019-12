Desde 2007, la esperanza de la sociedad mexicana reside en creer que la criminalización de la vida cotidiana es un fenómeno que alguna estrategia gubernamental sería capaz de erradicar si es acertada. Es una esperanza vana. De seguir así, la amalgama entre el crimen organizado y la esfera política podría prolongarse durante décadas. Las razones están a la mano: el Estado puede gobernar a partir de la política de un miedo constante y capilar sin aparecer como su instigador inmediato; todo conflicto social es remitido, en el imaginario público, a una reyerta entre bandas criminales; en última instancia, siempre es posible atribuir a ese continente ignoto llamado Estados Unidos la responsabilidad por su rauda proliferación ( de facto, de ahí provienen sus principales recursos financieros).

El gobierno de Morena ha decidido simplemente continuar esta lógica con otros métodos. No es que la esfera política no pueda resolver el problema de la seguridad; ya es evidente que, en realidad, no tiene el menor interés en resolverlo. Se trata de una nueva forma estable de poder: el poder polimorfo. Y su reproducción permanecerá hasta que la sociedad no se rebele contra este nuevo ejercicio de dominación, como sucedió en el caso de Ayotzinapa.

Existe otra limitante a está inédita versión del poder político. Sin la amalgama con el Estado, los cárteles mexicanos jamás se habrían transformado en empresas globales. Sólo que en esta esfera chocan con intereses que no se encuentran bajo su alcance. La detención de García Luna en cárceles estadunidenses es una advertencia en este sentido. Los mismos que le autorizaron la vigilancia de la exportación de estupefacientes al mercado del norte, ahora lo inculpan por ello.

Se trata sólo de las reglas de un juego de proporciones. Pero un juego que, al menor descuido, puede causar una crisis impredecible en el Estado mexicano.

El dilema para la administración de Morena es: ¿quién sigue? En la jerarquía, por arriba de García Luna ya sólo se encuentran tres ex presidentes. La pregunta es también si la estructura de García Luna no estaba actuando contra la propia administración de Morena. No lo sabremos hasta que la noche del crimen no reciba su verdadera definición. El problema del crimen organizado no es, en primera instancia, un asunto de seguridad, es un problema político.