Ejido Morelia

Sábado 28 de diciembre de 2019

Altamirano, Chis., El derecho a la vida y todos los derechos que merecemos y necesitamos, no nos los va a regalar nadie, ni el sistema capitalista por muchas leyes y promesas que haga, sino que los tenemos que conquistar todo el tiempo y en todos los lugares , afirmaron las mujeres integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al inaugurar este viernes el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, convocado contra la violencia de género, porque en todo el mundo las siguen asesinando, las siguen despareciendo, las siguen violentando y despreciando .

Para luchar por nuestros derechos, como el derecho a la vida, no basta con luchar contra el machismo o el patriarcado, sino también contra el sistema capitalista , manifestaron ante más de 5 mil mujeres de México y otros 48 países reunidas en El Caracol llamado huellas del caminar de la comandanta Ramona .

Puntualizaron que lo que importa es que luchemos por nuestra vida, que ahora más que nunca corre peligro en todos los lugares y en todos los tiempos, y aunque digan y prediquen que hay muchos avances para las mujeres, la verdad es que nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan mortal el ser mujer .

En este año no se ha parado el número de violentadas, desaparecidas y asesinadas, ha aumentado, y nosotras como zapatistas lo miramos que es muy grave , destacó la comandanta Amada al hacer un llamado a las mujeres que no importa cuál es su pensamiento o su modo.

Pidió a las asistentes tener siempre respeto a los diferentes pensamientos y modos. Todas las que estamos aquí, y muchas más que no están presentes, somos mujeres que luchan. Tenemos diferentes modos, es cierto. Pero ya ves que nuestro pensamiento, como zapatistas que somos, es que no sirve que todas seamos iguales. Pensamos que la diferencia no es debilidad .

Previo a la inauguración del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, realizaron el performance Un violador en tu camino y entonaron canciones feministas al ritmo de la batucada.

Llegaron a este territorio zapatista colectivos femeninos de diversas corrientes de pensamiento o luchas sociales que han hecho uso del color para identificarse en el contexto global, haciendo públicas sus ideologías. Las que usan pañuelo verde, impulsoras de la campaña por el derecho al aborto; las del color violeta insignia que combate la violencia de género, la desigualdad salarial, los feminicidios; colectivos lésbico feministas, entre otras.