En 2018, Laboratorios Imperiales Pharma SA de CV firmó dos contratos con la Secretaría de Salud para vacunas doble viral (sarampión y rubeola) y triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis), y según determinación de la Secretaría de la Función Pública, la compañía incumplió totalmente el primero, que incluía más de 773 mil dosis, y al segundo le faltó una de cuatro entregas. Los productos llegaron a México, pero su utilización no fue autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El pasado 6 de agosto en el Diario Oficial de la Federación se difundió el aviso a dependencias gubernamentales para que se abstengan de firmar contratos con esa empresa mexicana.

Un tercer caso en el que el solicitante de información aporta datos para su identificación en la petición se localizó en el folio 0001700540819, y aunque no aparece su nombre, señaló: por propio derecho en calidad de imputado, hecho que se me hizo de mi conocimiento mediante el congelamiento de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera y los diversos medios de comunicación que me asocian con el gobernador poblano Rafael Moreno Valle y aseguran estoy siendo investigado , y luego, pidió acceso a la carpeta de investigación que obra en mi contra y se me deje consultar la investigación .

En todos los casos, incluyendo los que se mencionan, la FGR respondió que no puede dar acceso al contenido de sus investigaciones a los solicitantes, hasta en tanto una vez que el Ministerio Público los convoque a la audiencia inicial, es decir, hasta que el caso se encuentre en manos de un juez y valore las pruebas aportadas y determine si debe vincularlos a proceso o no.