Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 28 de diciembre de 2019, p. 5

A la fecha no hay datos que corroboren la probable participación de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el caso de corrupción que se imputa a Genaro García Luna, expuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que el monto de recursos congelados por actividades ilícitas asciende a 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares. También confirmó que las cuentas bancarias de García Luna y de Eduardo Medina Mora se encuentran en ese estado.

Al insistir en que no serán utilizadas las instituciones del Estado para perseguir a nadie, el Presidente adujo que en el caso de García Luna su gobierno denunció porque si no hubiera ocurrido así, seríamos cómplices o encubridores . Por su parte, Nieto reiteró que cuatro ex gobernadores ya son investigados porque existen denuncias por actos de corrupción.

“Encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos de servicio público, defraudación fiscal. Los bloqueados son mil 371 sujetos en lo que va del año, contra 57 de 2018. Las cuentas bloqueadas son un total de 12 mil 74 de forma directa o indirecta, es decir, con personas a las que se les ha relacionado con alguna actividad presuntamente ilícita o personas que tengan relaciones financieras de manera directa con estos sujetos investigados, contra 800 durante 2018.

Esto ha generado que durante el año, de enero a diciembre de 2019, tengamos bloqueados 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales , subrayó el funcionario de la SHCP.