Sábado 28 de diciembre de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos del ex presidente boliviano Jorge Quiroga: No vamos a caer en dimes y diretes, no está a nuestro nivel . Insistió en que no hará caso a ninguna provocación y esperará a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haga su trabajo en defensa del derecho de asilo.

En respuesta al interés de algunos reporteros por las palabras de Tuto Quiroga, fue parco: Vamos a esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo diplomático, a ellos les corresponde .

–¿Sobre los insultos de Quiroga?

–No, eso no –replicó con desdén.

–Es un delegado internacional (del gobierno en transición) –le insistió una reportera que asiste con asiduidad a sus conferencias matutinas.

–Sí, pero no voy yo a caer en ninguna provocación.

Y al enviar un mensaje a los integrantes de la embajada mexicana, que se encuentra asediada por fuerzas policiales de Bolivia, el político tabasqueño fue elocuente: “Nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del gobierno de México. Vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel.