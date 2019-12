Esperamos juicio a los ex presidiarios digo ex presidentes.

El Foro México

Es todavía un año bueno y espero que 2020 sea mejor. Aunque la salud es primero, para poder hacer muchas actividades y responsabilidades. Feliz año a todos los del foro.

Carlos Islas Moreno /CDMX

Hay que ser realistas; los vaivenes internacionales pueden perjudicar los esfuerzos de la 4T. Deseo que tanto trabajo de AMLO y su gabinete, tal vez con alguna excepción, sigan adelante y dando frutos. Es justo reconocer su ritmo de trabajo durante este año. Feliz 2020.

Danielina Duque /San Luis Potosí

Darme cuenta de que la corrupción por fin se está controlando y que algunos pillos empiezan a caer y que ahora tenemos un gran Presidente, me hace ser muy optimista.

Juventino Hernández /CDMX

Con mucha esperanza de que el freno a la corrupción y los cambios de AMLO se reflejen en el avance del país.

Eduardo Sainoz /Tlaxcala

Con el aumento al salario mínimo no sólo pido que se controlen los precios, sino que la Profeco cheque los pesos, medidas y volúmenes de los productos de primera necesidad. Si no de nada sirven los incrementos salariales. No al abuso de comerciantes. Feliz 2020.

Alejandro Coeto Flores /Tuxtla Gutiérrez

Estoy optimista de que AMLO ha sentado los cimientos de lo que será su gobierno; 2020 debe ser el despegue de la economía y la consolidación de los programas sociales. Al Presidente le falta partido, ese es su principal hándicap.

Javier Mireles Ortiz /Sn Francisco del Rincón

Soy optimista. Aunque falta mucho por hacer creo que vamos por el camino correcto. Lo importante es no dejar de participar en el cambio y, sobre todo, no perder la esperanza de que vienen tiempos mejores.

Rubén Arroyo Murillo /Zacatelco, Tlaxcala

Facebook

Es muy satisfactorio ver los cambios para lograr un país de justicia, de cero tolerancia a la corrupción e impunidad.

María Del Carmen Navarro Juárez /CDMX

Falta mucho para ver un México para todos, pero vamos por buen camino. Los resultados de la lucha anticorrupción son buen síntoma.

Héctor Ulloa /Toluca

Tengo trabajo y me gusta lo que hago, además la situación del país mejora.

Segio Ramírez /Oaxaca

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com