Me pregunto si ahora que el gobierno español está dando la ciudadanía a los descendientes de los judíos sefarditas, ¿no se las darán a los descendientes de los tlaxcaltecas, nahuas, otomíes y otros que fueron 300 años súbditos del rey español, participaron en la conquista de Tenochtitlan, la Gran Chichimeca, la California, Colorado, La Florida, la región maya y mandaron muchísimo oro y plata a las arcas reales? Me gustaría conocer su opinión informada y sabia.

Una muestra de eso es la necedad, irracionalidad técnica y médica de insistir en construir el Hospital General en el pueblo El Contadero, en Cuajimalpa, en el mismo terreno donde se incendió y colapsó la unidad médica que ahí existía, y que tiene alarmantemente todos los inconvenientes urbanos, ambientales, ecológicos y sociales.

Primero hay que hacer las unidades médicas de primer nivel (clínica) que refieran escalonadamente al segundo nivel (hospital general) y tercer (especialidades).

El Hospital para Cuajimalpa debe de estar en una vía de fácil acceso para la población demandante y no en un centro de barrio (3 mil personas) como El Contadero, ya que la mayor demanda está del otro lado de la carretera Toluca-México, para su apoyo de otros hospitales.

Con conocimiento y experiencia de más de 30 años en el Sector salud:

Rodolfo Flores Lara

Irregularidades en expendio de cerveza

Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa:

Le reporto que en el Modelorama Minerva (Sur 125 A #53, colonia Minerva), a cargo de Sandra de la Cruz Mondragón, se expende cerveza y se permite el consumo en el interior con disturbios hasta la madrugada, contraviniendo el giro comercial de Modelorama. Además, cambiaron su letrero por una estructura muy pesada sobre la marquesina del local que la deteriora y pone en peligro la seguridad de los transeúntes.

Cecilia Escobar, de Modelorama, turnó el caso a la supervisora Yesenia Cruz Santé, quien dijo que ella no inspecciona la violación del giro comercial; respecto a la marquesina, dijo que la debe arreglar la dueña del local. El contrato firmado entre las partes dice que Modelorama debe arreglar cualquier desperfecto del local hasta concluir el contrato. Dejo asentado que si el deterioro de la marquesina ocasiona daños a algún transeúnte, Modelorama debe asumir las consecuencias por su negligencia.

Solicito se turne el caso al área correspondiente.

Concepción Gómez Ramírez, arrendadora del local a Modelorama Minerva

Falta de medicamento en el IMSS

Soy paciente con medicamento de prescripción en el IMSS. Desde mayo de 2019 entregué una hoja que ampararía la dotación de mis medicamentos durante todo un año. Desde noviembre no me han surtido la quetiapina, esencial para mi tratamiento. Me puse en contacto con el personal de Atención al Derechohabiente de la unidad médico familiar 11 y con el personal de atención al derechohabiente a escala central. Sin embargo, no han dado respuesta a mi solicitud. Agradecería su atención en la publicación de esta petición, debido a que me dicen que hay desabasto en toda el área metropolitana, pero no se conoce esta información de manera oficial.

Olga Aguilar