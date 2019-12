El mandatario indicó que la Constitución debe ser el gran marco de unidad y de estabilidad para la sociedad, porque las sociedades tienen legítimas diferencias, pero las sociedades civilizadas las resuelven dentro del marco de la Constitución y no fuera , dijo al insistir en la importancia de votar.

En la consulta, los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren o no una nueva Constitución, y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Carta Magna.

No me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento , declaró el mandatario en un video publicado antenoche en Twitter, sobre las afirmaciones en una entrevista a la cadena CNN, grabada el 11 de diciembre y difundida días después.

Piñera afirmó en esa entrevista que muchas de las noticias relacionadas con derechos humanos que se han difundido en los medios no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos o filmados fuera de Chile o que son tergiversados; por tanto, sin duda que aquí hemos enfrentado una campaña de desinformación , señaló a CNN.

Las palabras del mandatario fueron ampliamente compartidas en las redes sociales, donde se le atribuyó una postura negacionista tras la serie de informes de organismos internacionales que han verificado las violaciones a los derechos humanos durante las protestas.

Piñera aseguró que la defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia ha sido un principio rector que lo ha guiado toda la vida.

Durante estas últimas semanas hemos tomado todas las providencias y precauciones para resguardar y proteger los derechos humanos de todos. Lamentablemente han habido abusos, atropellos y violaciones de derechos humanos de nuestros compatriotas , agregó el mandatario.

Piñera prometió también ayuda para las víctimas de esos abusos y atropellos.