Estaba cómodo en el Atlético Nacional, la relación con Osorio fue buena, a él le gusta hacer rotaciones y no tuve tantos minutos, aunque no fue motivo para salir , indicó. Yo estaba en Colombia, pero sé que venir a México es otra exigencia, es de más nivel y estoy preparado para este reto , agregó.

“Me dijo que firmara con Cruz Azul, que es un gran club en México y me dio un buen punto de vista del equipo. Sabía que dirigió a la selección de México, en los entrenamientos siempre repetía que le había ganado a Alemania. Es un personaje muy bueno y agradable.

Juan Carlos Osorio, ex timonel de la selección mexicana, fue clave para que Pablo Cepellini aceptara fichar con Cruz Azul, reconoció el propio jugador. Después de haber pasado por 10 clubes en una década, el mediocampista dijo que llega a la escuadra celeste para tratar de romper ese maleficio de 22 años en los que La Máquina no ha podido levantar un título.

A sus 28 años de edad, Cepellini ha pasado por varios clubes sin afianzarse, desde los uruguayos Bella Vista (2008-2011), Peñarol (2011) el Boston River (2016-2017), Montevideo Wanderers (2015), Danubio (2018); los italianos Calgari (2010-2013) y Lumezzane, así como el rumano Cluj (2014-2015), el esloveno Maribor (2013-2014) y el colombiano Atlético Nacional.

No obstante, aseguró que si ha cambiado de manera constante de equipo es porque he progresado para llegar a un mejor plantel, no por irregularidad . Reveló que había renovado por tres años su contrato con el Atlético Nacional, pero consideró que el conjunto celeste era una oportunidad de crecimiento.