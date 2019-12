D

aniel Bensaïd (1946-2010), cuyo décimo aniversario de muerte será el próximo 12 de enero, ha sido un filósofo –él prefería sólo maestro de filosofía − marxista, activista comunista, fundador de LCR, uno de los principales cuadros de la Cuarta Internacional y un prominente intelectual público y simbólico (bit.ly/39awa4H) que mejor encarnaba el espíritu revolucionario del 68 francés. Uno de los grandes líderes estudiantiles (véase: D. Bensaïd, H. Weber, Mai 68, une répétition générale, 1968), mientras la mayoría de su generación acabó abrazando el neoliberalismo (bit.ly/2sSwGUr), él siguió fiel a la causa inconclusa del 68 –véase su autobiografía: Une lente impatience, 2004 (capítulo 6)− sirviendo en su calidad de militante-intelectual como transmisor (bit.ly/2ERId8Z) entre diferentes generaciones de activistas en tiempos de un generalizado sentimiento de la derrota post-1989 (E. Traverso, Melancolía de izquierda, p. 353-399). Diagnosticado con sida a mediados de la década de los 90, trabajó frenéticamente hasta el final, pero su obra, rica y diversa en temas (bit.ly/2EMEWYN) en la que el pasado se mezcla con el presente, la filosofía con la historia y la política con la literatura, permaneció inconclusa ( Traverso, p. 367).

Analizando la histórica derrota de la izquierda, Bensaïd abrazó el concepto de la melancolía –pero no la romántica, sino clásica (bit.ly/2Q0XdIl)− en busca de nuevos puntos de resistencia ( Traverso, p. 361): una que pretende superar la brecha entre lo probable y lo posible, ya que la esperanza sólo tiene sentido con una dosis de pesimismo . Una necesaria mirada atrás –su particular galaxia melancólica abarcaba a Baudelaire, Blanqui, Sorel y Péguy, para quienes igual que más tarde para Benjamin, las revoluciones se alimentaban de la imagen de los ancestros esclavizados − que debe ser balanceada por un nuevo esfuerzo de historización y politización (bit.ly/35JxdXh). Pa-ra M. Löwy, una de sus mayores contribuciones fue convertir −al desarrollar el clásico argumento de L. Goldmann sobre Pascal− este estado anímico en una apuesta ( Le pari melancolique, 1997) y poner la melancolía en el centro de la política revolucionaria (bit.ly/2ZnZIXU): “la transformación del mundo es una ‘apuesta melancólica’ –la barbarie no tiene más chance que el socialismo−, alimentada por la memoria y basada en la ‘hipótesis estratégica’ y el ‘horizonte regulador’”.