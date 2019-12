De la situación que se vive rehúsan aceptar que su evolución pronta y fácil no es posible. Incisivos en lo imperfecto de todo son ciegos ante lo benigno. Son corrosivos con el hacer de gobierno o del semejante que no les agrada. O lo son sólo porque no son sus propias ideas.

Es sensato pensar que el decir del uruguayo no fue en absoluto casual. No fue un destello de poesía. Fue un mensaje cifrado, con un toque de tristeza dirigido a los mexicanos. La gran sabiduría de Mujica y el amor por nuestra nación toparon con el vértigo que arrebata a nuestro pueblo.

Vive nuestra gente en un mundo hostil. Tan es así que rescaté para mi magín el mensaje síntesis del dolor social: jodidez . Palabra que lastima por ruda y veraz. Palabra que invita a inclinarse respetuosamente ante la miseria de otros. Nuestro enojo debiera ser la incompetencia de todos para darnos un país justo y promisorio.

La lección de Mujica no es evangélica. Es totalmente terrena, veraz y sordamente premonitoria. Es la palabra de un hombre que conoce el mundo de la miseria y del esfuerzo humano. El suyo fue un llamado a calmar los odios y aceptar no sólo que todos tenemos deberes si no que algunos de los más quejosos han sido de los más beneficiados.

En medio de esa situación deplorable, alguien, algunos están llamando a la concordia, a la recomposición de conductas. No es un llamado a la pasividad ni al silencio, es el llamado ¿quizá de los últimos? a englobar y no triturar.

La lucha contra la exacerbación del odio es nuestra tarea. La invitación a participar se basa en la decisión de modificar conductas, no ideas, menos algún límite a la libertad de expresión con los límites que la constitución misma refiere.

Las ideas contrarias son esenciales, la propuesta es ir de lo atropellado a lo racional. Para algunos, el descalificar, denostar, ofender, acusar, linchar, rastrear la falla ajena parece ser lo moderno, es estar in. Confunden el derecho a disentir con la prontitud a odiar.

Proponer, comprometer, auxiliar, coincidir, tolerar no adorna. Son actitudes desestimulantes en busca de protagonismo y su impulso es la ira nutrida y no la razón. Por ahí no vamos bien. Para la recomposición no hay más actor en el escenario que cada uno de nosotros.

