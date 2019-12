Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. 10

El 2020 será un año clave en el proceso de democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues aún no están claras las reglas de cómo van a realizarse elecciones libres en el gremio con voto directo, universal y secreto para todo los maestros del país, afirmaron dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes destacaron que no habrá un proceso realmente democrático para elegir a nuestras dirigencias si no se garantiza un piso parejo para todos .

En entrevista, advirtieron que no basta con que el SNTE anuncie que se modificó un reglamento para aplicar elecciones democráticas. Lo que demandamos claramente es una modificación estatutaria que garantice el voto universal y secreto a todo maestro, pero también que las condiciones de la contienda sean justas, pues los maestros institucionales acceden a cuotas y comisionados .