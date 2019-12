Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. 10

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano aseveró que debido a la falta de recursos se cerrarán 10 oficinas en la Ciudad de México, lo que afectará a 350 trabajadores.

Manuel Acevedo González, secretario general del sindicato, detalló que con la labor de los empleados de Servicio Postal se genera 47 por ciento de los ingresos para cubrir su salario, y el gobierno federal cubre el resto de lo que se necesita. Sin embargo, según se le ha informado, este año no han recibido recursos.

“Por eso muchos locales que son rentados ya no se pueden pagar. Nos están diciendo que desocupemos porque no hay forma… Esto afectará alrededor de 350 trabajadores. No corren a nadie, los distribuyen a diferentes oficinas” privilegiando que sean centros laborales cercanos a donde viven, aseveró.