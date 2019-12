L

a semana pasada (https://bit.ly/2sbtKCl), este espacio recordó a los personajes internacionales que fallecieron en 2019, la mayoría de gran relevancia dentro de la música popular, el rock y géneros cercanos. Scott Walker, Ginger Baker, Dr. John, João Gilberto, Doris Day, Dick Dale, Roky Erickson, Daniel Johnston, Rick Ocasek, Keith Flint, integraron la primera parte. Hoy, el segundo segmento de este repaso, además de los personajes nacionales que también pasaron a otro plano existencial.

Peter Tork (77 años; cáncer en glándulas salivales). Bajista de la prefabricada pop-boy-band estadunidense The Monkees, tuvo después una amplia carrera como músico, autor y actor. En los 90 y dosmiles grabó varios discos de folk y blues, así como un concierto de música sinfónica en 2015.

Mark Hollis (64 años; enfermedad no revelada). Cantautor de culto, líder del influyente grupo británico ochentero Talk Talk, a la cabeza del new wave y synth-pop, original al incluir elementos acústicos, armonías de jazz y texturas ambient. Tras el fin de la banda en 1992, regresó en 1998 con un único disco solista. Sólo volvió a crear música para el score del filme Peacock.

Lorna Doom (61 años; cáncer de mama). Nombre real: Teresa Marie Ryan. Maravillosa bajista de la histórica y pionera banda californiana de punk The Germs, de 1976 a 1980, y de 2005 a 2009. Tocaba su instrumento con gran fiereza, y fue de gran influencia para las mujeres rockers por venir.

Kim Shattuck (59 años; esclerosis lateral amiotrófica). También californiana, esta cantante, autora y guitarrista ganó notoriedad con la banda de punk rock The Muffs (1991 a 1999; 2004 y 2012 a 2019). Antes, de 1985 a 1990, creó The Pandoras, aguerrida banda garage de chicas. En 2001 formó The Beards con Lisa Marr y Sherri Solinger. Integró Pixies sólo durante una gira en 2013.

Marie Fredriksson (61 años; tumor cerebral). Cantante del dueto de pop-rock sueco Roxette, de gran fama a fines de los años 80. Su voz no sólo acompañó a Per Gessle en tal proyecto, sino que continuó como solista y no dejó de estar en activo grabando y actuando, hasta este año.

Philippe Zdar (52 años; caída de edificio). Relevante productor francés de electrónica de vanguardia, mitad del dueto Cassius, integrante del llamado French Touch, al lado de bandas como Daft Punk. Produjo a Kanye West y Phoenix, entre otros.

Otros decesos: Robert Hunter (letrista de Greatful Dead), Ian Gibbons (tecladista de The Kinks), Eric Hay-dock (bajista de The Hollies), Larry Junstrom (bajista de Lynyrd Skynyrd), Dean Ford (cantante de Marmalade), Big Bank Hank ( rapper de The Sugarhill Gang), Juice WRLD ( rapper); las estrellas de K-Pop: Cha In Ha, Goo Hara y Sulli.