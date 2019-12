P

or si alguien tuviera dudas, el presidente López Obrador reiteró que durante su gobierno no se autorizarán nuevas concesiones mineras, porque en el periodo neoliberal fue que se otorgaron como nunca; debemos de partir que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y sólo en un sexenio (el de Felipe Calderón) se entregaron 35.5 millones de hectáreas, (una proporción equivalente a) todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas mediante las compañías deslindadoras (arrebatadas a los pueblos originarios y cedidas a los terratenientes nacionales y extranjeros entre 1883 y 1906).

En la mañanera del pasado martes el mandatario planteó: ¿para qué tanta superficie?, porque llegó a ser de 90 millones, 40 por ciento del territorio nacional; ¿cuándo se termina de explorar y de explotar tanta superficie? Hay bastante, en este caso, de especulación, de tener los títulos de concesión para especular en el mercado financiero. Entonces, no estamos cancelando las concesiones. Sencillamente, ya detener la entrega, porque con lo que hay concesionado alcanza para millones de años .

Pero los barones de la minería utilizan tales concesiones no sólo para explotar la riqueza minera nacional y especular en el mercado financiero, sino para otros negocios. Tiempo atrás, el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado .

Dado lo anterior, más que saludable sería que el gobierno federal no sólo cancele la entrega de concesiones mineras, sino determine cuáles de ellas se han destinado a la exploración y explotación, y cuáles, de forma ilegal, a los fines denunciados por el dirigente sindical.