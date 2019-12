V

íctor Manuel Toledo Manzur (VMT) fue, hasta mayo de este año, investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM, en Morelia. En la página web del IIES se le presenta así: “Víctor Toledo se ha dedicado por más de tres décadas a realizar estudios interdisciplinarios, como el estudio integrado de la diversidad biológica y la diversidad cultural, creando una nueva área interdisciplinaria llamada Etnoecología, ha teorizado sobre el metabolismo social con énfasis en las regiones rurales… ha escrito profusamente sobre la ciencia de la sustentabilidad y es uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la Ecología Política. Se ha dedicado a difundir de manera amplia la defensa de la naturaleza y de las culturas y a visualizar una modernidad alternativa”. Es un auténtico científico en la relación humanidad y naturaleza y su prestigio corresponde con su trabajo altamente meritorio. En la misma página se citan tres libros de él como sus publicaciones más relevantes : The Social Metabolism, Springer, 2014 (coautor, Manuel González de Molina); Regiones que caminan hacia la sustentabilidad, Universidad Iberoamericana y Conacyt, 2014 (coautor B. Ortiz-Espejel); La memoria biocultural, Icaria Editorial, 2008; (coautor N. Barrera-Bassols). VMT escribe comentarios de opinión en La Jornada desde hace muchos años. En mayo pasado fue nombrado secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales por AMLO. Ha continuado escribiendo en La Jornada. En su más reciente escrito (17/12/19) se refiere al fracaso de la COP25 en Madrid. Empieza explicando con gran lucidez y claridad, que “A lo largo de su historia la especie humana ha sido civilizada por la naturaleza innumerables veces, mientras ingenuamente pensaba que la estaba ‘dominando’”. Pone el ejemplo de la creación de “formas de gobernanza más sofisticadas que permitieron a la comunidad de regantes [agricultores con riego] ponerse de acuerdo para aprovechar de manera equitativa ( sic) el agua proveniente de los deshielos de las grandes montañas”. Añade:

“Para remontar la crisis climática de escala global, que amenaza a todos los países del mundo y que no se aminora ni detiene, según los reportes científicos, la humanidad como entidad única debe ponerse de acuerdo y tomar acciones consensuadas. Nada más y nada menos…Pues como asentó el filósofo alemán Alfred Schmidt ‘A la naturaleza sólo se le conquista coincidiendo con sus leyes’… El nuevo fracaso de la última cumbre climática, la COP25 en Madrid, debe visualizarse desde este contexto, pues la crisis del clima no es sino la expresión suprema de una crisis de civilización. Ya no bastan las soluciones técnicas, económicas o las situadas dentro de las prácticas políticas habituales. Hoy debemos revisar uno por uno los pilares sobre los que se asientan las sociedades industriales, sus lógicas o racionalidades y, sobre todo, su imaginario ideológico y cultural”.