Soy Belén Marquez García, una de las víctimas del caso de Fernando Martínez (Legionarios de Cristo), y expongo mi versión de los hechos con una visión y postura desde la fe, el perdón, la verdad y la caridad respecto al caso de Fernando Martínez, acusado de abuso sexual a niñas del Colegio de Cancún. Como víctima y cómo católica que soy, quiero decir desde el corazón que nada me duele más que estas noticias vuelen y que si no se transmiten con la verdad, transparencia, objetividad y claridad, se puede dañar mucho el corazón y la fe de muchos.

Estoy consciente del grave error y omisión de cómo se gestionó el caso por parte de la congregación Legionarios de Cristo; tengo a la Arquidiócesis de Monterrey apoyando en la denuncia canónica y a algunos consagrados junto conmigo en esta denuncia. Creo que los católicos llevamos este cáncer, pero no debe ser por encima de las víctimas, ni por un ciego amor por la Iglesia. Yo quiero ser otra cara de esta denuncia pública. Es necesario afrontar esta verdad y, aunque duela, ayudar a contrarrestar este mal y no evadir el tema y hacer a un lado a las víctimas por creer que se daña más si no decimos nada. Hago un llamado a los católicos que prefieren no hablar del tema, no escuchar y no meterse, lo cual nos hace culpables.

Belén Márquez García

Pide cuidar mercados

Esta semana ha sido terrible para los mercados tradicionales. Suplicamos a las autoridades de Protección Civil que se anticipen a posibles tragedias en otros, como el de Coyoacán, que se encuentra saturado de puestos inflamables, instalaciones eléctricas y cocinas.

José Remus G.

En el aire, reparación de Notre Dame

A la catedral de Notre Dame le han pronosticado un posible colapso por la fragilidad en su estructura, debido a las alteraciones, agregados y faltantes producto del gran incendio.

Es inexplicable que aún no se hayan realizado los trabajos para asegurar la obra monumental. Por la altura de la edificación y su esbeltez, es imprescindible recuperar la armonía en el equilibrio de vectores en sus muros, arbotantes y cubiertas, ya que es una estructura dinámica gótica.

Urge reintegrar bóvedas, nervaduras y arcos apuntados, armaduras y cubiertas de madera; consolidando elementos arquitectónicos portantes y suelo sustentante.

Todo ello, derivado de un proyecto de restauración lógico, congruente y práctico; aplicándose todas las medidas de seguridad en los procedimientos, tecnologías, operaciones y medio ambiente.

La intervención y obras son necesarias y de vital importancia, para la conservación y salvar de todo riesgo al monumento y su conjunto.

Jorge Antonio Rojas Ramírez