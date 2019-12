Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. 17

Buenos Aires. Sabina Frederic, ministra de Seguridad, anunció ayer nuevas medidas que confirman un profundo giro para terminar con la política de mano dura del gobierno de Mauricio Macri. Mientras, en un día cargado de simbolismos, las Madres de Plaza de Mayo realizaron la última ronda del año, esta vez acompañadas por el presidente de Bolivia en el exilio, Evo Morales, refugiado aquí, rodeados de una multitud.

Junto a Hebe de Bonafini, Morales agradeció a las Madres por invitarlo a la ronda que mantienen desde 1977, cuando solas comenzaron la vuelta a la pirámide de mayo con pañuelos blancos para pedir por sus hijos desaparecidos, frente a la Casa Rosada ocupada por los jefes de la dictadura (1976-1983).

Evo también agradeció a las Madres por acompañar la lucha contra la dictadura impuesta en Bolivia. Era la ronda mil 176 de las Madres en la Plaza de Mayo, recuperada el pasado 10 de diciembre, cuando Fernández asumió el gobierno después de que Macri ordenó enrejar la plaza pese a la indignación popular.

Bonafini denunció los crímenes contra el pueblo perpetrados por la dictadura en Bolivia y exigió en nombre las Madres que se detenga la persecución judicial a los líderes populares Evo Morales, el ex presidente de Brasil Lula da Silva, las ex presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, de Brasil, y al ex mandatario de Ecuador Rafael Correa .

En tanto, la ministra Frederic confirmó el cambio de mando en todas las fuerzas de seguridad y adelantó que será revisado el peritaje que hizo en 2017 la Gendarmería Nacional en el caso de la muerte, en 2015, del fiscal Alberto Nisman, que ya había sido revisado por 13 expertos de la Corte Suprema y las partes en cuestión, y que confirmó que la muerte era por suicidio, pues no se pudo detectar la presencia de otra persona en el lugar.