Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El gobierno municipal rechazó un ofrecimiento de la empresa Fomento Económico Mexicano, SA de CV (Femsa), que elabora la Coca Cola y otras bebidas azucaradas, de donar 40 millones de pesos para construir una planta de tratamiento de aguas negras y rescatar el humedal de María Eugenia, ante la oposición de grupos ambientalistas y organizaciones sociales que aseguran que la trasnacional despoja de agua a la ciudad al utilizar alrededor de un millón y medio de litros diarios.

Argumentaron también que el consumo de bebidas azucaradas, no sólo de la Coca Cola, ha incrementado el índice de enfermos de diabetes en la zona de Los Altos de Chiapas. Aseguraron tener conocimiento que las autoridades pretenden dar a esa empresa una concesión más para un tercer pozo. Luego de la presión ejercida por los activistas, la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos, de Morena, optó por no aceptar el ofrecimiento.

Los grupos opositores puntualizaron que no debía de aceptarse la donación de los 40 millones de pesos para la edificación de una planta de tratamiento de aguas negras y el rescate del María Eugenia, área natural protegida, que desde hace algunos años ha disminuido su capacidad, porque eran recursos de la Coca Cola y se va a apropiar de los humedales, expuso Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel.

Antonino García, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y estudioso del tema, afirmó que no es viable construir una planta de tratamiento de aguas de drenaje en un humedal natural, así esté seco, porque se necesita maquinaria para hacer un hoyo, remover tierra y luego meter membranas plásticas para que no haya filtración que tienen una vida útil, tal vez de 30 años y luego se tiene que remover, con lo que se vuelve a abrir la capa de suelo con el riesgo de que se contamina .

Refirió que Femsa cuenta con dos permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar 188 mil 878 y 311 mil 40 metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a extraer 49 mil 982 pipas de 10 mil litros anualmente.

Nicolás Gómez Velasco, uno de los representantes de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra, que agrupa a 30 organizaciones de la sociedad civil defensoras del ambiente, colonias, barrios y grupos, reprochó que es un delito total porque nos quitan el derecho humano al agua. Es el despojo del territorio; es un atentado contra la vida y la madre tierra y contra la vida de los habitantes, pues algunas de las comunidades más retiradas, no tienen agua, pero sí Coca Cola. Sabemos que le quieren dar una concesión más para un tercer pozo .

Para José Alfredo García Bermúdez, director del Instituto Estatal del Agua, la Coca Cola está estigmatizada; extrae, pero no la cantidad como para dejar sin agua a todo el valle, opera con eficiencia según sus números. Debemos ser más serios en la propuesta. Necesitamos reunir a todos los actores, y la empresa es una de ellos. Es necesario construir un nuevo orden para mitigar los efectos negativos en el valle .

Hess Poo, ex director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), manifestó que “la ciudad consume alrededor de 42 millones de litros diarios de agua –de los cuales se desperdicia entre 30 y 50 por ciento debido a fugas, entre otras causas– y la Coca Cola extrae alrededor de un millón 500 mil a un millón 900 mil litros al día. Me parece poco ético señalar a un usuario del agua. Nadie puede determinar qué usuarios sí y qué usuarios no, aunque, como consumidor solo es muy importante. El problema es que no estamos acostumbrados a tener industria”.

Controversia por planta de tratamiento